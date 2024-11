El diputado de Sumar Jorge Pueyo se pone en huelga de hambre por Palestina: "Hay que predicar con el ejemplo"

El diputado de Sumar Jorge Pueyo se ha puesto este martes en huelga de hambre en solidaridad con el pueblo palestino. Se trata de una iniciativa impulsada por la Casa de Palestina en Aragón que comenzó el pasado 19 de noviembre y finalizará de cara a la manifestación convocada para el próximo día 29.

"El primer día estoy llevándolo bien. Solo es pasar un poco de hambre, de momento no es nada. Veremos cómo va yendo la semana", comenta.

Hasta el próximo sábado por la mañana, Pueyo se alimentará exclusivamente de agua o café solo, aunque no descarta extender la huelga si así lo piden desde la Casa Palestina. Con su gesto, el diputado ha querido dar visibilidad a la iniciativa, compartir el hambre que viven miles de palestinos desde hace más de un año por el conflicto y denunciar una situación insostenible que deja ya "más de 44.000 asesinados, 105.000 heridos y más de 10.000 desaparecidos", según datos del Gobierno palestino.

También ha querido dar visibilidad al resto de "compañeros de la Casa Palestina" que también se han puesto en huelga de hambre. "Estamos asistiendo a un genocidio en directo, lo que está haciendo que muchas veces lo veamos con apatía y con la anestesia puesta. Netanyahu tiene ya una orden de busca y captura de la Corte Penal Internacional. Es que ya vale", manifiesta.

En su opinión, en un momento político en el que todo son palabras, tuits y declaraciones para ver quién la dice más grande "hay que predicar más con el ejemplo en la política y en la vida".

El propio primer ministro, Muhammad Mustafa, ha mostrado por carta su "profundo agradecimiento" en nombre del pueblo palestino a los "hermanos" de Zaragoza y toda España que se han puesto en huelga de hambre como muestra de solidaridad.

"Refleja vuestro compromiso con los valores de la humanidad y la justicia que se violan de manera sistemática por el Estado de Israel, que comete genocidio desde hace más de 14 meses", dice en su escrito.

También denuncia la "destrucción" de este último año. "No quedan hospitales, colegios, universidades o depósitos de agua. Tampoco alimentos ni agua, porque Israel impide la entrada de ayuda humanitaria y usa el hambre como arma contra el pueblo palestino", agrega.

Esta, en todo caso, no ha sido la única muestra de agradecimiento que ha recibido la Casa Palestina. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha dejado un mensaje en redes mandando todo su "apoyo y respaldo". "Si logramos detener este terrible genocidio, el peor en un siglo, va a ser gracias a iniciativas como esta y a gente humilde y trabajadora que se está movilizando a lo largo y ancho de todo el mundo", dice.

Mientras, el músico y poeta Gabriel Sopeña ha lanzado un contundente mensaje contra la clase política. "Yo soy Palestina, pero antes fui Bosnia, Ruanda, Argelia, Mauritania y el Sáhara. No es admisible que mueran inocentes, da igual quien tenga la culpa. Los políticos deben hacer su trabajo, no mal. Deben estar con la razón y cuando uno inocente muere no tiene razón nadie", subraya.

Siete kilos menos

En total son ocho personas las que, en estos momentos, están en huelga de hambre, aunque no se descarta que sean más en los próximos días, según explica Ibrahim, presidente de la Casa Palestina.

"Se ha escogido esta forma de lucha y denuncia como señal de solidaridad. Nosotros la hemos elegido libremente, pero hay miles de personas que pasan hambre a la fuerza, especialmente los sectores más vulnerables de la población, que no tienen la culpa del conflicto", comenta.

En estos primeros días no ha habido incidencias importantes, salvo alguna pequeña descompensación con el azúcar. "Estamos en buenas condiciones físicas y, sobre todo, con la moral y los ánimos muy altos. Hay compañeros que han llegado a perder siete kilos. Otros han bajado cinco, dos... Todos estamos sometidos a control médico. El primer día, el dolor de cabeza es característico, pero en general, estamos bien", apunta Mar Ordóñez, sanitaria y participante en la huelga.

La Casa ha recibido el respaldo de asociaciones y plataformas de Galicia y Málaga, que han enviado representantes para sumarse a la huelga. También está previsto que, en los próximos días, llegue otro activista desde Madrid. "El día 29, en la manifestación, las personas que están protagonizando la protesta serán las encargdas de leer el manifiesto en nombre de toda la gente solidaria de nuestra tierra", agrega Ibrahim.