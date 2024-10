Campaña de educación vial en colegios en Aragón: “Los accidentes no se pueden evitar, pero los siniestros sí”

“Hay que hacer las cosas ordinarias, extraordinarias”. Así lo expresaba Francisco Ureta a decenas de niños entre los 6 y 12 años del Colegio Nuestra Señora del Carmen. La charla ha formado parte de la presentación de la campaña de educación vial del curso 2024-2025.



El delegado de Aesleme Aragón, Francisco Ureta, víctima de un accidente de moto, lleva años recorriendo centros escolares para concienciar a los más pequeños sobre seguridad vial y la gravedad que puede suponer no seguir las normas. Para ello, pone su propio ejemplo tras sufrir una lesión medular el 8 de febrero de 2008 al golpearse con el quita miedos al caer de la motocicleta.



Francisco sufre una lesión medular incompleta que le afectó a la C. 4, 5 y 6. El delegado de Aesleme Aragón ha compartido su experiencia desde el momento en el que ocurrió el accidente. “Estuve 50 minutos agonizando y ahí me despedí de la vida, de mi familia y de todo”, ha relatado a sana llena.





Ureta terminó saliendo con vida. Sin embargo, lo complicado vino después cuando tuvo que enfrentarse a las consecuencias del accidente, sobre todo, a nivel psicológico. “Cuando desperté se me apoderó la ansiedad, la ira, al notar que no podía mover las piernas”, cuenta. “La primera vez que me quitaron el respirador fue una de las cosas más grandes que me ha pasado en la vida”, ha contado Francisco.

Así, ha puesto en valor por luchar por aquellos que te acompañan en el camino como la familia, a pesar de que al principio le costó poder verse en esa situación junto a ella. “Cuando volví a casa unos días al inicio tenía ideas en la cabeza que no eran buenas, pero por mi familia no podía ser un cobarde”, ha explicado. Por ello ha trasmitido a los presentes y, sobre todo a los asistentes más pequeños que “la vida está para compartirla”.

Educación vial

Durante la presentación se ha contado con la intervención de José Antonio Mérida, jefe provincial Jefatura Tráfico de Zaragoza; Francisco Javier Sousa Casado, capitán jefe Subsector Guardia Civil de Tráfico de Zaragoza; Jesús Monclús González, director del Área de Prevención y Seguridad Víal de Fundación Mapfre; María Galve, jefa de Unidad de Educación.

Ha sido Francisco Javier Sousa, quien ha puesto el foco en la prevención y el trabajo en los más pequeños, señalando que son el “colectivo más vulnerable”. Así, ha señalado que “los accidentes no se pueden evitar, pero los siniestros sí” y por ello es un punto a trabajar.