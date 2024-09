Vox plantea eliminar “de una vez por todas” el impuesto de Sucesiones en Aragón: “Es uno de los robos modernos”

Vox buscará el apoyo del resto de grupos de las Cortes de Aragón para eliminar “de una vez por todas” el impuesto de Sucesiones y Donaciones en Aragón. La formación planteará una proposición de ley que, previsiblemente, se debatirá en el pleno de octubre.

Su portavoz, Alejandro Nolasco, ha insistido este miércoles en que el impuesto supone “una doble confiscación”. “Te están quitando o haciendo pagar por algo que ya es tuyo. Es uno de esos grandes robos modernos”, ha dicho acompañado por representantes de la asociación Aragón Stop Sucesiones.

Antes de su salida del Gobierno ya se impuso la eliminación del impuesto para los menores de 21 años. Ahora, el partido busca que se supriman el grupo dos, el tres y el cuatro. El dos, ha recordado Nolasco, implica a cónyuges, ascendientes y descendientes; el tres a tíos y sobrinos y el cuatro, a extraños. “Uno tiene que ser soberano en su patrimonio y le tiene que dejar el dinero y las propiedades que tenga a quien le dé la gana sin ningún tipo de cortapisa o de robo por parte del Estado”, ha remarcado.

En su opinión, este tributo “nunca debió haber nacido”. “Pero ya que lo hizo, vamos a eliminarlo. Es un lastre. Y que no me vengan con el cuento de que entonces no va a haber dinero para otras cosas”, ha agregado el exvicepresidente de Aragón.

A su juicio, el Ejecutivo puede sacar partidas con el impuesto a las renovables. “Vox dijo que tenía que haber sido mayor. Que consigan dinero de ahí para compensar lo que se va a dejar de recaudar por Sucesiones. No les crean cuando dicen que no hay dinero, que no se puede hacer o que va a generar un agujero enorme. No va a ser tan enorme, conocemos perfectamente las cifras”, ha remarcado.

Para sacar adelante la proposición necesitará el apoyo de sus exsocios, unos votos que no están, para nada, garantizados. Esto ya se vio en el pasado pleno, en el que el PP se desmarcó de Vox y votó en contra de la imposición del catalán. La decisión provocó un visible enfado entre los diputados voxistas, que acusaron a los populares de haber incumplido su propio programa electoral.