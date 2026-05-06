Vox despeja las dudas: Carmen Rouco será vicepresidenta de las Cortes y Santiago Morón, portavoz en el Parlamento

La diputada de Vox Carmen Rouco será la nueva vicepresidenta primera de las Cortes de Aragón. Una decisión que llega en virtud del acuerdo de Gobierno entre Vox y PP anunciado el pasado 22 de abril, en el cual ambos grupos parlamentarios se comprometían a respaldar a la candidatura planteada por los de Abascal para la vicepresidencia de la Mesa del parlamento autonómico.

Carmen Rouco es funcionaria de carrera de la Administración de Justicia desde 1984, habiendo desarrollado su actividad profesional en Lérida, Ejea de los Caballeros y Zaragoza. De 2019 a 2023 fue la portavoz adjunta del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Desde mayo de 2023, es diputada de Vox en las Cortes de Aragón, desempeñando las funciones de portavoz de Fomento y Vivienda. Desde la constitución del Parlamento, ha sido la portavoz adjunta del grupo junto a Alejandro Nolasco.

Por su parte, Santiago Morón será el nuevo portavoz del grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón, unas funciones que ya desempeñó entre 2019 y 2023, así como en la pasada legislatura durante el periodo en el que el partido formaba parte del Gobierno de Aragón, hasta julio de 2024. Asimismo, es el presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Vox Zaragoza.

Alejandro Nolasco deja de ser el portavoz del grupo parlamentario, tras haber tomado posesión el lunes pasado como vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón.

Santiago Morón es doctor en Medicina y Cirugía, y especialista en medicina de familia. Ha ejercido la medicina durante más de 20 años de su trayectoria profesional.

Con ello, Vox despeja las últimas incógnitas de los principales cargos acordados con el PP, después de que este martes confirmara al abogado Javier Alonso como senador autonómico.