Revuelo por una oposición a la que se presenta la hija de Sánchez Quero: los miembros del tribunal son todos de la DPZ

La última oferta de empleo público de la Comarca Campo de Cariñena ha generado un importante revuelo antes incluso del examen.

De los nueve admitidos al proceso de selección de un técnico medio de la Administración General destaca una: Beatriz Sánchez Garcés, hija del presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero. Hasta aquí todo normal.

Las suspicacias vienen al analizar el tribunal elegido, ya que todos, desde el presidente hasta los vocales, trabajan para la DPZ, la única gran institución que gobierna el PSOE tras el mal resultado de las elecciones autonómicas de 2027.

El anuncio se publicó el pasado día 14 en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ). En él se establece la relación de admitidos y excluidos para la oposición y la designación del tribunal calificador.

El nombre de la diputada autonómica Beatriz Sánchez, elegida secretaria segunda de la Mesa de las Cortes de Aragón el pasado 3 de marzo, aparece junto al de otras ocho personas, sin que figure ninguna más en el apartado de excluidos.

La fecha, hora y lugar de celebración de las pruebas selectivas se publicará más adelante en la sede electrónica de la Comarca Campo de Cariñena.

Lo que sí se sabe es quién calificará los exámenes. Alejandro Martínez Corral, director del Área de Servicios y Desarrollo Municipal de la Diputación Provincial de Zaragoza, será el presidente del tribunal, mientras que Rosario Laballa Sancho, interventora del Cuarto Espacio, será su suplente.

Al frente de la secretaría aparecen Cristina García Romero, jefa del Servicio de Personal de la DPZ, como titular y María Pilar Gracia Fantoba, jefa de Servicio de Cooperación, como sustituta.

Mientras, como vocales titulares estarán Luis Mariano Reula Sanz, jefe de Sección de Selección de Personal y Asuntos Generales; José María Lasierra Asún, jefe de Sección Recursos Agrarios y Beatriz Ullo Muñoz, técnico medio de Gestión en el Servicio de Personal.

En su caso, los suplentes serán Luis Alfonso Castellano Lafuente, licenciado en Geografía; Blanca Izuel Gastón, adjunta a la jefa de Servicio Hacienda, y Enrique Ortín Mayandia, técnico medio Estudios Económico-Financieros y Presupuestarios.

El documento en cuestión lleva la firma de Lucio Cucalón, el polémico alcalde de Aguarón y presidente de Campo de Cariñena.

Pese a ser conscientes de que todos los miembros del tribunal deben guiarse por los principios de igualdad de trato y ejemplaridad y de que Beatriz Sánchez tiene el mismo derecho que el resto de ciudadanos a presentarse a una prueba de estas características, desde el territorio no dejan de ver "curioso" que la diputada vaya a ser evaluada exclusivamente por personas que tienen de jefe a su padre.

Para la DPZ, sin embargo, todo es perfectamente legal. Desde la institución subrayan que en este procedimiento la Diputación ha hecho exactamente lo mismo que en las más de 60 peticiones que ha recibido en apenas año y medio para que sus funcionarios formen parte del tribunal de un proceso selectivo.

Las dudas

Licenciada en Economía en la Facultad de Economía y Empresa de Zaragoza, Beatriz Sánchez comenzó a trabajar en 2014 como secretaria-interventora del Ayuntamiento de Encinacorba.

A las Cortes de Aragón entró hace 7 años, en la X Legislatura. En la pasada, ya con el PSOE en la oposición, participó en comisiones como las de Fomento, Educación o Hacienda, y en esta, con Pilar Alegría al frente del grupo parlamentario, ha ascendido a secretaria segunda.

Pese a los argumentos de la Diputación, fuentes consultadas por EL ESPAÑOL aseguran que en otros procesos similares se recurrió a secretarias de la comarca o personal de comarcas vecinas para evitar este tipo de situaciones, de ahí las críticas.

Las dudas, en todo caso, parecen ir más allá de la composición del tribunal. El puesto en cuestión pertenece a un nivel A2, con sueldos que tienden a ir de los 1.700 a los 2.400 euros. No obstante, según ha podido saber EL ESPAÑOL, el propio Cucalón habría mostrado especial interés en que la plaza saliera como un A1, de un rango y salario superior (de 2.000 a 3.500 € en función de los complementos y trienios).