La gestión por el Covid-19 de Barceló en la Comunidad Valenciana acumula seis sentencias en contra

El pasado martes, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV anuló la paga extraordinaria al personal sanitario durante la pandemia en la Comunidad Valenciana por la falta de negociación previa. Se trata de la sexta sentencia en contra que acumula la exconsellera de Sanidad y candidata del PSOE a la Alcaldía de Alicante, Ana Barceló, por su gestión durante la crisis sanitaria.

Previamente, los juzgados de lo Social de Alicante, Benidorm y Valencia condenaron a la Conselleria de Sanidad durante la gestión de Ana Barceló por "desproteger" a los médicos durante la primera ola de la pandemia, cuando tuvieron que trabajar sin el equipo adecuado. Esas sentencias están ya en casación tras el recurso de la Generalitat para entrar en el Tribunal Supremo. Las denuncias fueron interpuestas por el Sindicato Médico CESM-CV y el presidente Ximo Puig pidió disculpas, pero Barceló no.

También, los juzgados del contencioso-administrativo de Alicante y del TSJC condenaron al equipo de Barceló en primera y segunda instancia por no vacunar a los médicos de la sanidad privada durante el periodo fijado por el Estado (sin distinguir entre público o privado) para hacerlo. Fue el Colegio de Médicos de Alicante quién denunció la situación.

[Los médicos de Comunidad Valenciana vuelven a la carga contra las "mentiras" de la Conselleria]

Y además, la Generalitat se allanó -reconoció su responsabilidad- en la demanda planteada por el Sindicato Médico por vulnerar Derechos Fundamentales al no informar a los profesionales sanitarios sobre la gestión de crisis, allá por abril de 2020. Barceló, ahora de precampaña electoral en Alicante, tuvo que admitir la falta de información.

Os cuento diez cosas sobre mí que no todo el mundo sabe y que, espero, os ayudarán a conocerme un poco más. 😄 pic.twitter.com/R2ONh5ZFgj — Ana Barceló Chico (@anabarcelochico) March 14, 2023

Es más, los problemas de la gestión de Barceló al frente de la crisis sanitaria han tenido repercusiones tras el Covid-19. Así lo afirma el abogado del Sindicato Médico CESM-CV, Guillermo Llago, para quien los actuales conflictos entre el colectivo que defiende y la Conselleria dirigida ahora por el también socialista Miguel Mínguez, tiene que ver con la "desastrosa gestión de Barceló y que Mínguez haya dejado en el cargo a todo su gran equipo", afirma con ironía.

[El 11 de enero cierra el CICU en Alicante: "Volvemos a los años 60, al coche particular y sacar el pañuelo blanco"]

La Atención Primaria (centros de salud) se quejan del olvido por parte de la Conselleria. Hay una huelga planteada por los médicos convocada por el CESM-CV (sindicato mayoritario) y la Conselleria negocia cambios como la jornada de 35 horas para dentro de unos años con otros sindicatos. Las Urgencias están colapsadas. Se ha centralizado el CICU en la provincia de Valencia y cada vez hay más problemas.

Desde la oposición, el responsable de Sanidad del PP, José Juan Zaplana, habla de "falta de talante" por parte de Barceló. "El problema de la consellera es su modelo de gestión. No se ha querido sentar a hablar con los profesionales, no ha hecho una escucha activa de sus reivindicaciones, no ha acordado nada con ellos. Todo se ha impuesto de forma sectaria y cuando las denuncias han llegado a los tribunales, estos la han condenado", asegura Zaplana.

[Solo 102 de los 769 nuevos contratos de la Sanidad valenciana son de médicos: "La víctima es la población"]

Además, parte de los problemas de saturación de agendas y caos tiene que ver en cómo se gestionó los Recursos Humanos en época de pandemia. Se contrataron 9.000 profesionales de refuerzo y se despidió a 3.300 por WhatsApp. Luego anunció que consolidaría a los 6.000 restantes. El 1 de mayo posterior sólo sacó 5.000 plazas y con diferentes categorías profesionales, sustituyendo a muchos médicos por enfermeras, auxiliares y celadores.

Sigue los temas que te interesan