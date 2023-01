Clamor contra el cierre del CICU en Alicante: "Piden descentralizar Madrid y hacen lo mismo aquí"

Sanitarios y decenas de políticos del Partido Popular de la provincia de Alicante han clamado este lunes frente al Hospital General de Alicante contra el "despropósito" que supone centralizar la coordinación de las Urgencias en València y eliminar así el centro de coordinación alicantino.

El secretario general de CCOO en materia de Sanidad de L'Alacantí - Les Marines, Francisco Tébar, ha asegurado que "algo tan sensible como la asistencia de urgencias y de emergencias no debería estar centralizado y dirigirse desde Valencia" y ha incidido en que esta centralización "no hace sino disminuir recursos, perder plantilla en Alicante y dificultar la acción que se hace en las emergencias".

"Al centralizar este sistema habrá muchas distorsiones en las emergencias, en las que un minuto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte", ha lamentado Tébar, que ha expuesto a los periodistas que la gestión de recursos ya esta centralizada, lo que implica que "tanto los recursos materiales como los recursos ya han disminuido y sean menos eficaces".

Ha denunciado que cuando a las 12 h de este miércoles esta figura provincial de coordinación de Urgencias desaparezca, "los compañeros tendrán que ir destinados todos obligatoriamente a Valencia, y el que no quiera ir allí, o se va a la plaza anterior, o se le despide directamente si es contratado", y ha cifrado en unos veinte los posibles despidos.

El secretario general de CCOO ha precisado que todos los escritos que se han dirigido a la Generalitat, tanto desde los sindicatos como de Junta de Personal, no han tenido ninguna respuesta: "Se nos ha dado largas de que estaban en estudio, cuando la realidad es que el servicio ha empeorado", ha asegurado.

Así, ha afirmado que es "una lamentable hipocresía" por parte del Consell "pedir la descentralización a Madrid y centralizar aquí", un hecho que, según ha dicho, no entienden, sobre todo porque es un Gobierno "que dice ser progresista".

No obstante, ha subrayado que el hecho de que el PP haya apoyado la manifestación "es más un acto político que una realidad, porque esto llega un poquito tarde y porque este apoyo debería haberlo dado al principio cuando esto iba a ocurrir".

El PP anuncia que revertirá la situación

Por su parte, el presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha asegurado que "revertirá, reforzará y comarcalizará" el servicio en caso de llegar a ser presidente de la Generalitat y ha criticado la "falta de vocación vertebradora" por parte de la Generalitat, al "dañar gravemente las posibilidades sanitarias de los alicantinos".

Ha insistido en que Valencia ya tiene su propio centro de coordinación, por lo que no necesita otro más "y lo que ocurre es el desmantelamiento de la vertebración, en una decisión no explicada, no consultada, no trabajada y caprichosa y que degrada profundamente la asistencia sanitaria a los ciudadanos de la provincia de Alicante".

El @ppcv devolverá a #Alicante la coordinación de las urgencias sanitarias tras el desmantelamiento de Puig. Hoy junto a alcaldes, portavoces, concejales y diputados decimos rotundamente NO a esta medida que degradará profundamente la asistencia sanitaria en la provincia. pic.twitter.com/8POEe28YlD — Carlos Mazón (@CarlosMazon40) January 9, 2023

"Desde el gobierno de la Generalitat, el Partido Popular devolverá los centros de emergencias y los centros de coordinación de urgencias a Alicante y a Castellón y además los reforzará y los comarcalizará para hacer una atención directa en el terreno", ha prometido Mazón

El portavoz de Sanidad del PPCV, Juan José Zaplana, ha leído un manifiesto en nombre del PPCV en el que se pide paralizar "el desmantelamiento del centro de Alicante y se active la reapertura inmediata del de Castellón con la mirada puesta en una sanidad compacta, coordinada, moderna y cercana a los problemas y realidades de la población".

