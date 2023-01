El Consell justifica el cierre del CICU de Alicante este miércoles: "Otras regiones también lo hacen"

La directora territorial de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública en Alicante, Encarna Llinares, ha destacado este lunes que la modernización del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana que arranca este miércoles "permitirá una respuesta más operativa, rápida y eficaz en todo el territorio".

"La mejora se concreta en la coordinación de la respuesta ante la emergencia sanitaria, que se ha unificado en el Centro de Información y Coordinación de Urgencias de Valencia (CICU)", explica el Consell en un comunicado. Se establece así "un paralelismo con el funcionamiento del Centro de Coordinación de Emergencias 112 CV, que también cuenta con un centro de respuesta unificado".

[El 11 de enero cierra el CICU en Alicante: "Volvemos a los años 60, al coche particular y sacar el pañuelo blanco"]

Además, la modernización y transformación del Servicio de Emergencias Sanitarias (SES) de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública "replica la experiencia de otros servicios de emergencias autonómicos".

La medida, opina la directora territorial de Sanidad en Alicante, "implica únicamente una mejora en el proceso de respuesta a la emergencia, es decir, ser más operativos en la movilización de los recursos más adecuados para atender la urgencia, ya sea SAMU, Soporte Vital Básico (SVB) o cualquier otro. En ningún caso afecta a los recursos existentes o a su distribución territorial".

[El Sindicato Médico denuncia la "privatización encubierta" de las ambulancias valencianas]

No opinan igual sindicatos y colectivos sanitarios. Por un lado, el delegado sindical de CCOO aseguró que el movimiento "no tiene ningún sentido. No va a funcionar. Vamos a retroceder a los años 60 y la gente tendrá que coger su coche particular y sacar un pañuelo blanco por la ventanilla para trasladar a sus familiares al hospital".

Desde el Sindicato Médico (CESM), su delegado en el SAMU, Jorge Esteller, calificó de "desastre" la decisión: "Ya lo estamos viendo con la centralización del SES y los servicios de personal. Para lo que antes podías hacer aquí en un día ahora, ahora necesitas un mes".

Incremento de recursos

Por su parte, Sanidad defendió que esta "modernización" de los CICU "se desarrolla de forma paralela al incremento de recursos de los últimos años, cuando el número de unidades SAMU en la Comunidad Valenciana se ha venido incrementando".

"En concreto, se ha pasado de 45 unidades SAMU en 2014 a 50 unidades SAMU; y de 100 unidades de Soporte Vital Básico (SVB) en 2014 a 109 unidades de SVB", agregaron.

[24 horas sin médico en las SAMU de Alicante y Sant Joan: el problema se cronifica antes de la Navidad]

Además, recuerda Llinares, "se ha hecho un importante esfuerzo de mejora de las retribuciones de los trabajadores del SAMU, tanto a los coordinadores CICU como las guardias de los médicos y del personal de enfermería".

En concreto, para este objetivo se ha previsto una dotación presupuestaria anual de más de 3 millones de euros que abundará en la optimización de la calidad en la atención sanitaria a la ciudadanía.

Sigue los temas que te interesan