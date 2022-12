El 11 de enero cierra el CICU en Alicante: "Volvemos a los años 60, al coche particular y sacar el pañuelo blanco"

Ya hay fecha para el definitivo traslado del CICU (Centro de Información y Coordinación de Urgencias) de Alicante a la Valencia. Será el próximo 11 de enero en un proceso que ha durado desde el pasado mes de mayo y que según los profesionales del servicio SAMU acabará con los servicios de Emergencias tal y como los conocemos.

A partir de entonces, toda la coordinación de las ambulancias se hará desde Valencia, donde deberán trasladarse los operadores y coordinadores para desarrollar su trabajo. Y es que con el desconocimiento de la geografía y las peculiaridades de la provincia, los planes para centralizar el servicio requieren de especialistas de cada provincia.

"No tiene ningún sentido. No va a funcionar. Vamos a retroceder a los años 60 y la gente tendrá que coger su coche particular y sacar un pañuelo blanco por la ventanilla para trasladar a sus familiares al hospital", señala Benjamín Lara, delegado sindical de CC.OO.

[Las historias clínicas de los SAMU de la Comunidad Valenciana no están custodiadas ni digitalizadas]



Desde el Sindicato Médico (CESM), su delegado en el SAMU, Jorge Esteller, es la misma opinión: "Va a ser un desastre. Ya lo estamos viendo con la centralización del SES y los servicios de personal. Para lo que antes podías hacer aquí en un día ahora, ahora necesitas un mes".

Como ha venido informando este diario se están produciendo muchas disfunciones a la hora de que llegue el material (centralizado también en Valencia). "Durante el mes de octubre tuvimos que estar mendigando sueros, collarines o electrodos por los hospitales. Y cuando nos hemos quejado a la Conselleria nos acusaban de querer suspender el servicio de las ambulancias por no tener esparadrapo", asegura Lara.

El CICU de Alicante de la calle Aaiun ya se ha desmantelado. Y en breve se presentará en la antigua Fe de Valencia el macrocentro que creado por la Conselleria de Sanidad. Para ello, los coordinadores y locutores que se desplacen desde Alicante tendrán que hacer 400 kilómetros entre ida y vuelta para hacer una guardia de 12 horas. O alquilarse una habitación o una vivienda entre varios.

[Un hombre fallece en Alicante por un infarto después de que le atendiese un SAMU sin médico]



Pero no todos los profesionales han pasado por el aro de trasladarse. Algunos se han ido al paro y otros a la bolsa de empleo en busca de otro puesto de trabajo en la provincia. "No entendemos la decisión porque antes el servicio en Alicante funcionaba y ahora está todo desmantelado", asegura Esteller.

[Los SAMU de la Comunidad Valenciana seguirán sin médico obligatorio a pesar de que lo exige la ley]



Entre tanto, sigue sin haber médicos en muchas de la SAMU que cada día realizan el servicio. En el último mes ha habido ambulancias circulando sin médicos durante 20 días. Y a diferencia de lo que pasaba antes, ahora no se mandan las vacantes a los médicos de Alicante por si quieren cubrirlas como horas extra, algo que antes se gestionaba desde aquí.

"Es desesperante y cuando explicas todas nuestras carencias no te dan argumentos. Los servicios de emergencias tenemos problemas propios que no tienen que ver con los de los hospitales o la atención primaria. Lo último ha sido que nos tengamos que llevar la comida en una tartera y parar a comer en cualquier sitio. Los médicos de SAMU somos profesionales que hemos tenido que estudiar más 10 años para poder ocupar el puesto", explica Lara.

"Yo he vivido momentos muy dulces en este servicio. Llevo 22 años en los SAMU y hemos conseguido revertir un infarto en apenas 40 minutos antes de poner al paciente en la mesa de operaciones. Ahora todo eso va a desaparecer", concluye el delegado de CC.OO.

Sigue los temas que te interesan