24 horas sin médico en las SAMU de Alicante y Sant Joan: el problema se cronifica antes de la Navidad

"¿Se imaginan un quirófano con tres celadores, dos auxiliares y dos enfermeras pero sin cirujano? Pues la situación de los Servicios de Asistencia Médica de Urgencias de la Comunidad Valenciana es así muchos días". Esta es la principal reflexión que hace el representante de los trabajadores del SAMU en Alicante, Jorge Esteller (Sindicato Médico) a cuenta de la situación vivida ayer en el servicio. Una situación que amenaza con ser cotidiana las próximas Navidades.

Y es que durante la jornada de ayer, de 24 horas, las unidades Alfa 1 y Alfa 10 de la ciudad de Alicante y la Alfa 3 de Sant Joan, trabajaron sin médico. No es la primera vez. La ambulancia más cercana con médico era la de Sant Vicent del Raspeig, y de estar ocupada habría tenido que suplirla una de Elche (a 30 kilómetros), Elda (43 kilómetros) o Villajoyosa (30 kilómetros).

Sin embargo, desde la coordinación del servicio, ya trasladada a Valencia en un proceso de centralización criticado por los sanitarios alicantinos, no se buscaron médicos para cubrir un servicio que por definición es "médico" (la M de SAMU). Como viene siendo habitual se reforzó el servicio con dos técnicos (conductores) a falta de médico.

"La única explicación que veo para ese sinsentido es que la población vea que cuando llega la ambulancia hay varias personas tratando al paciente sin saber qué hace cada uno. Porque al igual que yo no puedo operar porque me faltan 5 años de especialidad, mucho menos puede tratar un técnico (conductor) a un paciente", asegura Esteller.

No se trata de una cuestión sin importancia. Este verano murió un paciente mientras era atendido por un SAMU sin médico y el asunto está judicializado porque la familia ha interpuesto una denuncia. Y hace unos días el SAMU de Alcoy tuvo que tratar, sin médico, a una persona que se precipitó desde un segundo piso en un incendio.

"Lo único que pueden hacer nuestros compañeros, el técnico o la enfermera, es estabilizar al paciente y tratar de llevarle a un hospital lo antes posible. Se carga sobre ellos una responsabilidad que no tienen", añade el representante médico.

Los sanitarios no entienden cómo desde la Conselleria que dirige Miguel Mínguez (PSPV-PSOE) se sigue perpetuando este problema después de dos años en que no se ha convocado el curso que habilita a los médicos para desempeñar este tipo de servicios. O por qué no se ofrecen más contratos con cierta estabilidad, aunque sea de meses, y no guardias sueltas que nadie quiere.

Entre tanto, la Conselleria sigue sin dar información sobre los servicios que se prestan sin médico, como ha pedido el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM) o diputados como el liberal Fernando Llopis en sede parlamentaria.

Todo ello, a la puertas de las Navidades, donde hay más festivos y también se requieren de más servicios porque las fiestas aumentan el número de casos que hay que tratar. En enero, como ha informado ya este diario, toda la dirección y coordinación de las Emergencias se trasladará a Valencia.

