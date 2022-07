Un hombre fallece en Alicante por un infarto después de que le atendiese un SAMU sin médico

Un hombre de 57 años ha fallecido en el Hospital de San Juan de Alicante este sábado por un infarto después de que le atendiese inicialmente una unidad del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) que no disponía de médico, según han explicado fuentes sanitarias a EL ESPAÑOL.

Al parecer en un primer momento se han desplazado hasta el lugar del aviso una ambulancia con conductor y enfermero, quien ha procedido a revisar al paciente y, tras constatar la gravedad de los síntomas, ha solicitado un SAMU con médico que ha tardado una media hora adicional en llegar.

Cuando finalmente el hombre ha llegado al Hospital de San Juan "ha fallecido al poco de entrar", sin que el equipo pudiese hacer nada para salvar su vida. Deja una viuda y dos hijos de corta edad.

Las mismas fuentes indicaron que en la provincia hay varias unidades del SAMU que no disponen de médico desde el pasado 1 de julio, "lo que supone un claro peligro para los pacientes". "Parece que no pasa nada si no hay médico en el SAMU y no es así; este es el primer ejemplo, pero no sabemos cuántos fallecidos puede haber", precisa un médico que trabaja en el servicio.

Las mismas fuentes destacaron la importancia de la rapidez "en un servicio como el SAMU, donde el tiempo es vida", algo que cobra especial importancia en escenarios como un infarto: "Su protocolo es tiempodependiente, si una arteria está obstruida hay que actuar de manera inmediata y las emergencias no pueden depender de si hay médico o no. Debe llegar cuanto antes a una sala de hemodinámica para ser atendido, y cualquier retraso podría ser letal".

"En tan sólo pocos días, los hechos dejan en evidencia al conseller de Sanidad", Miguel Mínguez, "que a sabiendas de los días en que los SAMU no llevaban medico, desde el 1 de julio, aseguraba que un enfermero y un conductor pueden llevar un Samu sin ningún problema", explican a este diario desde el Sindicato Médico.

"Es responsabilidad política"

Precisamente desde esta entidad alertaron el pasado mes de abril de la "persistente falta de médicos en el primer eslabón de la cadena asistencial de emergencias, las ambulancias del SAMU", un déficit que llevan años denunciando.

"Estamos viendo cómo en nuestra Comunidad se descompone este servicio sanitario imprescindible y la Conselleria, no solo sigue sin adoptar medidas para solucionarlo, sino que contribuye activamente a su desmantelamiento", indicaron.

"Como en la totalidad de nuestro sistema sanitario, las jubilaciones son un grave problema, que añadido a la falta de planificación complica la reposición de personal en todos los ámbitos"asistenciales", agregaron. "En el caso de las emergencias, la situación se agrava mucho más debido a que cada vez son menos los médicos jóvenes interesados en prestar servicio en las ambulancias del SAMU debido a sus pésimas condiciones laborales y al menosprecio que padece este servicio por parte de la Administración".

A esto, según el Sindicato Médico, "se le añade la falta de previsión de la Conselleria, ya que los médicos que forman parte de la plantilla del SAMU, así como quien les sustituyen en sus ausencias, deberán cumplir entre los requisitos para ser contratados, además de tener una especialidad médica, haber realizado un curso de Diploma de Transporte Sanitario Medicalizado (DTSM)".

Por este motivo, y "sumado al desmantelamiento de los CICUS y SES provinciales de Alicante y Castellón para centralizarlos en Valencia", la entidad auguraba "otro verano negro en materia de emergencias extrahospitalarias en la Comunidad Valenciana siendo, como siempre, el primer perjudicado por estas decisiones de la Conselleria el ciudadano, víctima y desconocedor de esta problemática".

