El Sindicato Médico acusa al Consell de "engañarles" y empeorar los preacuerdos del Comité de Huelga

El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) ha criticado duramente el acuerdo alcanzado este miércoles en la Mesa Sectorial de Sanidad y aseguró que la Conselleria "ha demostrado una vez más el doble lenguaje que emplea a la hora de comunicar a la opinión publica la realidad del conflicto de huelga, manifestando su voluntad negociadora, supuestas rupturas unilaterales por parte del lo injustificado de la convocatoria de huelga, y demás frases manidas y la verdadera cara, engañando y menospreciando a los médicos del sistema público de salud".

"Hoy hemos podido constatar con auténtica sorpresa cómo empeoran las propuestas que había realizado por escrito al Comité de Huelga, y sin sonrojo alguno, ni justificación las han sometido a votación en la Mesa Sectorial", han indicado.

"La acción coordinada de los sindicatos mayoritarios, CCOO, UGT, CSIF, Intersindical y Satse, en connivencia con la Conselleria de Sanidad, han aprobado un acuerdo

de mejoras, que en absoluto satisface las justas reivindicaciones de los médicos y, menos aún, se acerca a los preacuerdos alcanzados con el comité de huelga", manifestaron.

[Los médicos de familia tendrán un máximo de 35 citas al día en la Sanidad valenciana, y los pediatras 28]

En la primera mesa, sobre la jornada de 35 horas/semana, "tenemos necesariamente que recordar que fue la primera reivindicación que planteó el comité de huelga, y la han aprobado" aplazando "al 1 de enero de 2025 su efectivo cumplimiento".

"Se reservan que la jornada ordinaria sea de viernes a sábado, con tres días de libre disposición en este año y otros tres en el ejercicio 2024, todo ello sin tener en cuenta las peticiones del Sindicato Médico de que se establezcan al menos cinco días de libre disposición en este ejercicio y otros seis el año que viene", agregaron.

En la segunda mesa, celebrada inmediatamente después se plantearon "mejoras para el ámbito de atención primaria", en la que la Conselleria ha presentado "un auténtico collage de las reivindicaciones planteadas por el pero a la baja, tanto en número de peticiones, como en lo ofertado por la Administración previamente al comité de huelga".

"Se topan las agendas en 35 pacientes para médico y 28 para pediatra, pero sin perfilar la disponibilidad del facultativo para parte de esas consultas, tal y como habían preacordado con nosotros, no hay garantías de la gestión de los excedentes, no se comprometen a eliminar las llamadas necesidades del servicio a la hora de forzar a más guardias de las reglamentarias o eximir a los mayores de 55 años

de su obligatoriedad a realizarlas", explicaron.

Tampoco "aceptan garantizar ante cualquier atención domiciliaria, el traslado del profesional, lo que hemos ganado en los juzgados, ofrecen como único incremento salarial 1,5 euros por hora de guardia, no van a aumentar el horario de los PAC-PAS, etc., etc.".

En definitiva, "aceptan los sindicatos de la mesa, como palmeros de esta Administración, un acuerdo indigno que demuestra la falta de respeto y de reconocimiento del trabajo de los médicos", lo que "consideramos una verdadera tomadura de pelo".

Sigue los temas que te interesan