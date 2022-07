Casi 2 horas y media de espera para recibir atención médica en Urgencias del Hospital de Torrevieja

El Hospital Universitario de Torrevieja es, con una diferencia abismal, el centro gestionado por la Generalitat Valenciana con un mayor tiempo de espera en Urgencias, según los datos de la propia Conselleria de Sanidad. En concreto, en 2022 aquellos que tengan que hacer uso de este servicio tienen por delante una espera media de 146,46 minutos hasta la primera atrención médica, casi dos horas y media. El segundo en la clasificación es el Hospital de Castellón, con 71,28 minutos, menos de la mitad.

Datos de Sanidad con el tiempo de espera en Urgencias en hospitales públicos valencianos.

La evolución del tiempo necesario para la atención de un paciente en Urgencias se ha disparado en tan solo un año. Según Sanidad, en 2021, cuando el centro era de gestión privada (se recuperó a mediados de octubre), el tiempo medio de espera para la evaluación médica era de 78,67 minutos, casi la mitad que el actual.

En general todos los parámetros relacionados con las Urgencias han empeorado en los últimos diez meses en el Hospital de Torrevieja. Tal como publicó EL ESPAÑOL, conseguir una cama en el servicio puede llevar entre 25 y 80 horas, a pesar de lo cual el conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, ha rechazado declarar la Comunidad como "zona de difícil cobertura asistencial", tal como le piden los sindicatos y Murcia hizo el pasado mes de mayo.

Existen además multitud de denuncias sobre los problemas que tiene este servicio. Este diario también se hizo eco de la denuncia de un médico en redes sociales sobre la muerte de un peciente tras esperar 9 horas en Urgencias.

Problemas acumulados

Desde que se completó la reversión del Hospital de Torrevieja las quejas de los sanitarios por el mal funcionamiento del servicio han sido una constante. En contra de la gestión actual se ha han pronunciado no solo plataformas de representación de los sanitarios como el Sindicato Médico, sino también organizaciones profesionales como el Colegio Oficial de Médicos de Alicante.

En un comunicado emitido el pasado mes de abril, la entidad aseguraba que las condiciones del centro hospitalario "van contra la ética profesional" por la sobrecarga asistencial, especialmente en Urgencias, e instaba a Sanidad a evitar "situaciones como las que se nos transmiten de más de 70 pacientes por médico de plantilla y día, con estancias en observación de varios días".

Ante esta situación, el portavoz de Sanidad en las Cortes valencianas, Fernando Llopis, solicitó el pasado 12 de julio la comparecencia urgente del conseller en la comisión de Sanidad y Consumo "para que informe de las medidas que está adoptando para mejorar el servicio de urgencias del Hospital de Torrevieja".

El tema, además, saldrá presumiblemente también en el debate que seguirá a la exposición que Minguez hará en las Cortes este viernes. El titular de Sanidad ha solicitado dar cuenta de la situación sanitaria valenciana ante la nueva ola de coronavirus. Este mismo lunes el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se reunió con el conseller y con el comité de expertos, y descartó aplicar nuevas restricciones y se limitó a recomendar el "uso prudente" de la mascarilla.

Protesta en Pilar de la Horadada

Precisamente este jueves el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, dirigido por el PP, ha acusado públicamente a la gerencia del Hospital de Torrevieja de retirar unos carteles de protesta colocados en la calle, a las puertas del centro de salud y los tres consultorios médicos, con quejas de vecinos sobre la merma de recursos sanitarios.

Fuentes municipales han indicado a Efe que están "hartos" de recibir quejas de los vecinos y vecinas de Pilar de la Horadada sobre el cierre de las agendas del centro de salud, la falta de médicos en los consultorios periféricos o el "caótico" servicio en el Hospital de Torrevieja.

Una situación que les llevó, este miércoles, a colocar estos carteles, retirados por el servicio de mantenimiento de la gerencia de Torrevieja.

En ellos se podían leer frases como "no tenemos sanidad si las listas de espera en Atención Primaria superan los 15 días"; o "no tenemos sanidad si las vacantes y las bajas por enfermedad de los médicos no se cubren".

La policía local ha localizado algunos de estos carteles "escondidos" en el sótano del centro de salud y en el almacén del consultorio de Torre de la Horadada.

Tras el hallazgo, a última hora de la mañana, el Ayuntamiento ha vuelto a colocar los carteles en los lugares donde habían sido instalados inicialmente y la concejala de Sanidad, Nieves Moreno, ha asegurado que está "cansada de acudir a reuniones con la Gerencia del Hospital donde nos presentan el plan" para luego seguir con la misma dinámica de abandono al paciente.

Ha asegurado que es "la tercera vez que alerta por carta al máximo responsable de la salud pública valenciana, el conseller Miguel Mínguez, de la merma de recursos asistenciales en Pilar de la Horadada", porque la primera carta la envió en marzo sin éxito.

La concejala de Pilar de la Horadada ha recordado que el municipio incrementa su población hasta superar los 100.000 habitantes en verano y que los refuerzos sanitarios que anteriormente se activaban "este año no van a estar disponibles".

