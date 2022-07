Del "centralismo de Madrid" al de Valencia: Enric Morera (Compromís) defiende suprimir las diputaciones

El presidente de las Cortes valencianas, Enric Morera, ha pedido avanzar en la descentralización del país y, dentro de una política general de reducción del gasto público, se ha mostrado partidario de suprimir las diputaciones, unos "entes anacrónicos".

Morera también ha defendido dar más competencias a las autonomías siempre y cuando vayan acompañadas de "la suficiencia económica para poder ejercerlas", han informado fuentes del parlamento valenciano.

[La Diputación de Alicante: 200 años 'independiente' de Valencia, casi 20 de contrapoder regional]

El presidente de las Cortes ha hecho estas afirmaciones durante su participación este jueves en una mesa redonda junto a la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, y la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, con motivo el VI Congreso Internacional de Comunicación Política, que la Asociación de Comunicación Política (ACOP), celebra estos días en la ciudad de Valencia.

Según Morera, "no podemos olvidar que la deuda pública española, el grueso pertenece a la administración central, en un 80% aproximadamente, no a las autonomías y dentro de ese gasto público, estaría bien abrir el debate sobre la necesidad de suprimir las diputaciones provinciales, por ser unos entes anacrónicos y contrarios al estado de las autonomías".

[La Diputación de Alicante y la Generalitat mantienen el pulso por el Fondo de Cooperación Municipal]

En el debate ante expertos de comunicación política, el presidente de las Cortes valencianas ha reivindicado que, "para mejorar la convivencia, es necesario que reflexionemos sobre cuatro requisitos básicos para las autonomías: la suficiencia financiera, la claridad competencial, la aplicación del principio subsidiariedad europea y la lealtad institucional".

En referencia a la suficiencia financiera, ha aludido al informe del Síndic de Comptes en el que se cuantifica en 42.000 millones de euros la deuda pública valenciana, "originada principalmente por la infrafinanciación de la Generalitat Valenciana. Sin suficiencia financiera, no podemos prestar los servicios públicos que merece nuestra ciudadanía y no es de recibo que gran parte de nuestro presupuesto anual sea para pagar una deuda de la que no somos culpables".

El presidente de las Cortes ha aludido a la claridad competencial, "ya que no se entiende por qué algunas autonomías pueden legislar y gestionar competencias tan importantes como la de costas y nosotros no, dependiendo de las decisiones que se toman en despachos de Madrid. Hay que avanzar en esa descentralización y dar más competencias a las autonomías, con la suficiencia financiera para poder ejercerlas".

Más peso de las regiones en Europa

Morera ha reivindicado también que las autonomías "tengan un mayor peso en la toma de decisiones en el ámbito europeo, tal como se ha constatado en la Conferencia sobre el futuro de Europa, impulsada desde el Comité Europeo de las Regiones".

Dentro de ese proceso de reformas necesarias para fortalecer y mejorar el estado autonómico, Morera ha aludido a la "lealtad institucional, que pasa por respetar la soberanía de los parlamentos autonómicos y resolver los problemas que se generan".

"Estamos esperando la reforma constitucional que reconozca nuestro Derecho Civil Valenciano, que fue anulado por sentencias del Tribunal Constitucional. Esa lealtad institucional del Estado para con las autonomías pasa por estos temas, no se pueden poner palos en las ruedas de nuestro autogobierno y si hay algún problema o aspecto que pueda ser conflictivo, lo que hay que hacer es solucionarlo con la mayor celeridad posible, algo que no está pasando en estos momentos", ha asegurado.

