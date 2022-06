El nuevo jefe de Urgencias del Hospital de Torrevieja busca ahora médicos en Instagram

Si faltaban polémicas alrededor de las Urgencias del Hospital Universitario de Torrevieja tras los últimos altercados, dimisiones y declaraciones públicas, ayer se sumó el anuncio informal de trabajo realizado por una enfermera y el nuevo jefe de Servicio a través de la red social de Instagram.

En una "historia" de Instagram, "enfermerarubia", con 47.200 seguidores, aparece afirmando: "Alerta, se necesitan médicos de Urgencias en el Hospital de Torrevieja. Si estás interesado, quédate en la siguiente historia".

Acto seguido sale en el vídeo con el jefe de Servicio de Urgencias. "Necesitamos médicos, urgenciólogos que quieran trabajar en un entorno idílico". Se trata, explica, "de cara al tiempo de verano". Pero anuncia que se trata de "contratos largos [...] para aprender mucho y hacer muchas cosas".

Anuncio de trabajo en el hospital del Torrevieja a través de Instagram

"Aquí tenemos la playica, la cervecica, aquí lo tenemos todo al lado", asegura la enfermera con la aquiescencia del jefe: "Así que es un sitio espectacular para venir", concluye.

No es la primera vez que sucede algo parecido mientras desde la Conselleria no consiguen los médicos quieran trabajar en Torrevieja. El pasado mes de enero este diario ya informó de una iniciativa parecida por parte del anterior jefe de Servicio. Pero aquella vez fue en Linkedin. Juan Carlos Toral Peña, hizo un llamamiento a través de LinkedIn para que recabar currículums, tanto en inglés como en español.

Algunos compañeros del hospital se han tomado muy mal el mensaje, no tanto por la iniciativa de la enfermera, sino por la inacción de la Conselleria de Sanidad que le ha llevado a desarrollar esta iniciativa.

Desde el PP, el diputado autonómico responsable de Sanidad, José Juan Zaplana, aseguró en declaraciones a este diario que "esto demuestra la impotencia de los profesionales. Abandono total de Ximo Puig que hace que en un acto totalmente desesperado los profesionales tengan que recurrir a sus redes sociales privadas para hacer un llamamiento para contratar médicos en urgencias".

"Es lamentable la falta de previsión y el abandono al que PUIG tiene sometido a nuestros sanitarios y preocupante la situación vergonzosa a la que estamos asistiendo que un Hospital de referencia internacional en menos de un año las políticas sectarias de la izquierda valenciana han hecho que terminemos poniendo anuncios de búsqueda de profesionales por las redes sociales", concluyó.

Mientras el hospital estuvo gestionado por la concesionaria Ribera Salud no se encontró con estos problemas para encontrar facultativos. Al menos no a este nivel Un programa específico de incentivos logró salvar las reticencias de los profesionales que veían en Torrevieja un lugar mal comunicado. Pero desde el 15 de octubre la situación ha cambiado. No se ha respetado ni el convenio firmado con los trabajadores.

