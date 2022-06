Juan Carlos, el padre de unos mellizos a los que no atienden en el Hospital Marina Baixa: "Es gravísimo"

"No es una cuestión política, sino de sentido común. La gente tiene que saber que sus hijos ahora mismo no van a recibir atención médica en el Hospital de la Marina Baixa, y eso es gravísimo". El que habla al otro lado del teléfono es Juan Carlos Vicedo, padre de unos mellizos de Benidorm que lleva un mes y medio tratando sin éxito de que les sometan a la revisión rutinaria de los diez meses.

El motivo de la anulación de las citas: que no hay pediatras suficientes para atender las consultas, solo las urgencias. Y estamos hablando de un centro que atiende a una población de más de 400.000 personas en verano.

Los hijos de Vicedo nacieron de manera prematura, por lo que están sujetos a un especial control médico estrecho y deben pasar inspecciones periódicas para monitorizar su evolución. "Están bien, pero podrían no estarlo. Y no se ofrece ninguna solución o alternativa, tan solo que no hay personal suficente para atender las consultas".

Hace un mes y medio ya tenían cita. Sacaron sangre a los niños en el ambulatorio con el objetivo de que les diesen los resultados ese mismo viernes en el Hospital Marina Baixa. Sin embargo, un día antes lo cancelaron: "Nos dijeron que de 15 pediatras quedaban cinco. Solo estaban para urgencias".

El siguiente intento ha sido esta misma semana. Tras hablar con su médico de cabecera, tenían cita de nuevo esta semana. Sin embargo, se la han vuelto a anular. "El martes nos llamaron y nos volvieron a decir que no había pediataras", señala. "El personal también nos pidió que por favor pusiésemos una reclamación, que esto no podía seguir así".

Y así ha sido. Este mismo jueves recibieron la respuesta de la jefa de atención del servicio pediátrico, quien se ha limitado a señalar que se han incorporado cinco nuevos pediatras al centro "y se están retomando las consultas de nuevo". "¿Entonces por qué me anularon la cita hace dos días?", se pregunta.

El conseller reconoce que habrá menos servicios

El caso de Juan Carlos es uno más de los miles de padres que llevan prácticamente dos meses sin poder hacer uso de los servicios ordinarios de pediatría del hospital, un caso que incluso ha llegado a las Cortes valencianas.

Precisamente este jueves el conseller de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Miguel Mínguez, afirmó que la intención de la Conselleria es cubrir todas las vacantes sanitarias durante las vacaciones de verano, pero reconoció que en algunos puntos no podrán cubrirse o tendrán que hacerse de forma parcial debido a déficit de facultativos.

Mínguez explicó que el plan estratégico de la Conselleria en caso de no poder cubrir todo el horario del servicio, será "disminuir el numero de horas, compartirlas o hacer sinergias interdepartamentales" para que aquellos departamentos que puedan, colaboren con aquellos a que los les falte personal.

A preguntas de los periodistas, explicó que quería incidir en esta cuestión para que no haya "falsas expectativas", pues, según dijo, no se trata de una cuestión de recursos económicos, pues este año se ha dotado con un 12 % más los recursos de refuerzo para el verano, sino de falta de personal.

"Nuestra intención es cubrirlo todo pero probablemente, por déficit de facultativos porque no es de medios económicos ni de oferta de plazas, las expectativas son que algunos puntos o no podremos cubrirlos o los cubriremos a tiempo parcial", manifestó.

"Es un problema nacional"

El conseller indicó que se ha retrasado un poco el plan de refuerzo de verano porque los MIR acababan entre el 30 y 31 de mayo "y como ha habido dificultades para cubrir todas las expectativas de los departamentos en la distribución de las vacaciones", se decidió esperar a ver si "la bolsa de desempleo, que en algunas especialidades era cero, iba cubriendo los huecos".

Aun así, ha reconocido que "en algunas especialidades, fundamentalmente en medicina de familia, es bastante probable" que no se tengan los recursos suficientes, por lo que habrá que disminuir el número de horas, compartirlas y hacer sinergias interdepatamentales.

También será necesario, según el titular de Sanidad, "dejar bien claro los horarios que podemos cumplir, sobre todo en los puntos de asistencia de playa, para que no haya falsas expectativas".

Miguel Mínguez afirmó que el compromiso de la Conselleria es presentar el plan de refuerzo de vacaciones la semana que viene, e insistió en que hay que ser conscientes de que "hay un problema a nivel, no local, sino nacional" por lo que "las expectativas deben de ser las que son".

