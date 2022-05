El 'rico' reto de la alicantina Planeta Huerto para que los influencers digan 'no' a la comida basura

La capacidad que tienen streamers como Ibai Llanos de llegar a millones de jóvenes cada día choca con la 'mala influencia' de sus directos, donde la comida basura, ya sea con contenido patrocinado o con comentarios favorables, son una constante.

Con esa premisa, el Ministerio de Consumo anunció la promulgación de un decreto ley que restringirá a personajes públicos e influencers la publicidad de alimentos no saludables dirigidos a niños y adolescentes. Y, bajo este contexto, la firma Planeta Huerto ha decidido darle la vuelta a la situación y ofrecerles una alternativa a este colectivo para no perder una importante fuente de ingresos y ser a la vez un ejemplo para sus seguidores: volverse saludables.

Porque youtubers, instagramers, tiktokers y famosos de toda índole que patrocinan marcas como Donettes, Domino's, Cola Cao o Doritos, es decir, alimentos y bebidas con alto contenido en sodio, azúcares, edulcorantes, grasas y ácidos grasos saturados, hay muchos. Pero desde el año pasado el foco se ha puesto sobe todo en el joven Ibai, quien reconoció en su canal de Twitch lo evidente, ante una publicación de 'El Periódico de España', en la que se ponía en entredicho su idilio con marcas que favorecen el sobrepeso.

Ibai Llanos, en una imagen difundida por él mismo.

"Al final no podrías hacer publicidad de ningún tipo de marca de comida, porque prácticamente todas engordan", dijo a sus espectadores en un directo recogido por este medio. "Si las pones en la dieta de un chaval, cualquier padre te dirá: esto tiene azúcar. El Cola Cao, azúcar. Grefusa, pues las Papa Delta engordan. Lo saludable suelen ser productos veganos, vegetarianos y productos como los filetes. Pepsi tiene azúcar, RedBull es una bebida energética, Domino's es pizza, McDonald's son hamburguesas, KFC es pollo frito... Habría que hacer publicidad de tomates de Almería", se lamentaba.

El reto 'saludable'

Planeta Huerto, ecommerce líder en productos sostenibles y saludables ubicada en San Vicente del Raspeig, cree que, con su granito de arena, puede contribuir a ganarle el pulso al sobrepeso, que afecta a un 40% de los niños españoles, y a la obesidad (un 22%).

Planeta Huerto busca #StreamerSaludable

Por ello, su reto saludable consiste en que el streamer seleccionado cambie, de una vida sedentaria, a unas costumbres más activas y saludables. Es por ello por lo que ya ha abierto la convocatoria para todo streamer, también influencers en redes sociales, que esté dispuesto a ir relatando a sus seguidores o viewers el salto a los nuevos hábitos.

De momento, confirman fuentes de la compañía consultados por este periódico, ya se ha sobrepasado el medio centenar de candidatos y candidatas y se espera que sean más puesto que la iniciativa estará abierta hasta el próximo viernes 27 de mayo

A cambio de aceptar el reto, el candidato finalmente seleccionado una vez finalizado el proceso de selección recibirá 3.000€ mensuales durante seis meses. "En ese tiempo, el streamer deberá cambiar los snacks y las chocolatinas por el hummus o el brócoli y el sedentarismo de las sillas gamer por actividad al aire libre cultivando su propio huerto", ha dicho la firma en un comunicado.

Planeta Huerto recuerda que ser saludable "es mucho más que saber comer sano: implica acabar con el sedentarismo y controlar el número de horas que los jóvenes pasan delante de las pantallas".

Vetado a Andorra

Además, esta compañía, que dice que también está comprometido con las buenas prácticas, cierra la posibilidad de ofrecer el reto saludable a los streamers que no estén en España. "Lo sentimos, pero si eres streamer y residente en Andorra, no podrás participar", concluyen en otro zasca a youtubers como AuronPlay, The Gregf y El Rubius que, para eludir al fisco nacional se han marchado al país vecino.

Los interesados en participar en el reto pueden presentar su candidatura y acceder a las bases en la web www.StreamerSaludable.es



