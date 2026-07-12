Confirmado: estos son los Mercadona de Alicante que abren los domingos este verano, consulta el listado completo y horarios

Disfrutar del verano y de las vacaciones hace que, a veces, se nos olvide hasta en qué día estamos. Y cuando se trata de comprar la comida o productos básicos, encontrar un supermercado abierto ese día puede ser un despiste muy grande. Pero estos meses son también los que en las zonas de gran afluencia turística se tienen otros horarios comerciales. Aquí encontrarás la lista de todos los Mercadona de la provincia de Alicante que abren en domingo.

Desde finales de junio y hasta finales de agosto, la cadena que preside Juan Roig ha adaptado el horario de varios de sus establecimientos en la costa, así que excepcionalmente abrirán los siete días de la semana. Durante este periodo estival, las tiendas seleccionadas abrirán sus puertas los domingos en horario de 9:00 a 15:00 horas.

A continuación, se detallan los supermercados que ofrecen este servicio especial, ordenados de norte a sur de la provincia:

Marina Alta

En Dénia, abrirán los centros del Paseo Saladar y de la avenida Miguel Hernández, 23. Por su parte, en Xàbia (Jávea), estarán operativos los de la avenida Trenc d'Alba, 19 y la carretera Cabo La Nao.

En el municipio de El Poble Nou de Benitatxell, la tienda de la calle París, 1 también recibirá clientes los domingos. En Calp, abrirán los establecimientos situados en la avenida Juan Carlos I, 15 y en Puerto de Santa María, 17.

Marina Baixa

En Altea, el servicio dominical se prestará en la calle Síndic de Greuges, 39. En la localidad de l'Alfàs del Pi, abrirá el centro del Camino Vell d'Altea, 47.

Benidorm contará con tres supermercados abiertos: calle Invierno, 11; calle Mercado, 1; y calle Secretario Juan Antonio Baldovi, 9. En Finestrat, abrirá el de la avenida País Valencià, 17, mientras que en la Vila Joiosa solo lo hará el de la calle Cervantes, 75.

Alicante y área metropolitana

En El Campello, el Mercadona que abrirá los domingos es el ubicado en la avenida Germanías, 24. En la ciudad de Alicante, el centro disponible será el de la avenida Las Naciones, 4.

Bajo Vinalopó

En Santa Pola, abrirán tres establecimientos: avenida Maribel López Pérez-Ojeda, 39; Av. de Finlandia, 17 (Gran Alacant); y calle Elche, 62.

Vega Baja

Guardamar del Segura tendrá operativa su tienda de la calle Mediterráneo, 14. Torrevieja es uno de los municipios con más aperturas: avenida de Las Cortes Valencianas, avenida Rosa Manzón Valero, calle Antonio Machado, 125 y calle Tritón (CC Torremarina).

En Orihuela Costa, abrirán los centros de carretera Dehesa Campoamor y calle Turmalina, 9. Finalmente, en Pilar de la Horadada, abrirá el de la avenida de La Torre.

La compañía destaca a EL ESPAÑOL que se recomienda a los usuarios consultar la página web oficial de la compañía para confirmar posibles cambios o detalles adicionales sobre cada tienda.