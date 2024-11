Valencia sigue necesitando comida caliente por la DANA: así continúa la ayuda desde Alicante

En las cocinas de Alicante Gastronómica Solidaria ya alertaban con el mensaje "esto no se acaba esta semana" que la ayuda a los afectados por la DANA en Valencia necesitaba alargarse. Han pasado cuatro y la comida caliente que sale de Mutxamel aún la esperan quienes se han quedado sin casa, cocina o no pueden salir de ella.

"Todos los días son diez camiones los que salen desde las cocinas de AGS", explica Gema Amor, la directora de esta entidad. Estos son los que van cargados de las raciones que desde la primera semana han enviado a las poblaciones afectadas.

Y también "cada día son menos los voluntarios que vienen a colaborar con esta causa porque sabemos que al principio todo el mundo se vuelca, pero luego cuando no están en los medios, la gente va menguando, como las donaciones, y por eso son muchas las manos que necesitamos".

Antonio Martín, periodista y voluntario de Cruz Roja, es una de las personas que ha partido precisamente esta semana, pasada la avalancha de los primeros días: "Me llamaron porque sí que necesitaban gente, en las primeras semanas había muchas personas que llamaban para ir como voluntarios y últimamente pues hay menos".

Con esta organización ha ido a Alfafar y Sedaví, donde "me encontré muchos servicios de emergencias trabajando en las calles". "La necesidad que hay ahora para el reparto de alimentos es llevar comida a personas que tienen movilidad reducida", explica.

La vida se abre camino entre "la mayoría de las calles que están despejadas de lodo y barro", prosigue el voluntario, pero "en muchos edificios, hay edificios que no tienen ascensor, otros están inutilizados, y hay gente mayor y con movilidad reducida que necesitan que les subas la comida".

Son perfiles que conoce bien Amor: "Son personas dependientes y muy mayores, los vecinos afectados, que no es que no tengan una nevera o una cocina, es que no tienen casa".

En las calles de Alfafar y Sedaví que recorrió Martín se encontró con "mucha vivienda de bajos, situadas a nivel de calle o un metro por encima de la calle, que estaban inutilizadas, muy dañadas", por lo que muchos de esos vecinos están "realojados en casas de familiares o de amigos".

Estas son las personas que valoran en particular una de entre las cinco mil comidas calientes que sacan, por ejemplo, este viernes pasado. Para que eso sea posible, la directora insiste en que "nos hacen falta los cocineros y son muchas las aportaciones que necesitamos para seguir con esta bendita locura".

Un breve repaso de Amor por los centenares de empresas que colaboran con Alicante Gastronómica Solidaria sirve para dibujar la fuerza del sector en la provincia y lo que significa cada una de estas aportaciones a quienes lo están pasando aún mal.

El reparto esta semana de alimentos desde AGS a los afectados en las poblaciones de Valencia.

"El plato de caliente va acompañado de fruta, con Bonnysa de Mutxamel o Fernando Miñana de la Vega Baja, o el turrón del consejo regulador con 1880, El lobo, Antiu Xixona, Chocolates Valor con esos Huesitos que vuelven locos a niños y mayores, los Hermanos Guardiola que nos dan todos los días mil magdalenas", apunta Amor.

Una larga lista en la que también recuerda el vino de MG Wines y "empresas desde Crevillent como Cárnicas Ortolá o Carmencita y Tescoma que son parte del ADN de esta causa… Podría hablarte de muchas porque son más de trescientas empresas, como Mercadona que nos pone tres tiendas, Coca-Cola, Antonio Marco con Bezoya".

Estas y muchas más compañías son las que hacen posible que continúen las ayudas, mientras se encargan de sacar adelante también sus propios negocios. "Aquí estamos más lejos, pero tenemos esa forma de seguir", concluye Amor.