Bares y restaurantes de Alicante no se explican el parón de noviembre tras un octubre extraordinario

De la euforia del 2023 a la caída en 2024. Ese es el viaje emocional que sienten las tres principales asociaciones de hostelería en la ciudad de Alicante al valorar noviembre. Una brusca bajada del nivel de negocio que coincide con la tragedia de la DANA en la provincia de Valencia.

Gabriela Córdoba, de la asociación de restaurantes de Alicante, comparte esa idea del impacto por el desastre ambiental. "Estamos en shock, esto ha sido un golpe muy fuerte y es verdad que la gente está más pensando en ayudar que en salir a comer y cenar, como que no estamos muy para celebraciones. Todo afecta", razona.

María del Mar Valera, de la asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, concede que "no está habiendo mucha alegría, que el mes de noviembre está súper flojo, que se ha trabajado mucho mejor octubre".

La razón, en cambio, Valera no la tiene clara. "No sé si será consecuencia de la DANA o de los bolsillos, la verdad". Y es que este año, a diferencia de los tres anteriores en pandemia, no se contaba con los bonos gastronómicos.

Córdoba así lo recuerda: "Este año, desgraciadamente, sí que ha habido bono comercial, pero no ha habido el famoso bono gastronómico que han habido en años anteriores, que esto hace que anima a la gente a salir a comer".

Javier Galdeano, de la asociación de Locales de Restauración y Ocio, recuerda que antes de pandemia se consideraba este mes como flojo. Y por eso cuando se planteó el bono se pidió que incluyera una parte de noviembre para ayudar al sector.

Las fechas son precisamente un factor que Galdeano considera clave para el contraste de este 2024 frente al anterior. En 2023 la distribución de los festivos en diciembre empujó a muchas personas a adelantar los encuentros de cenas y por eso noviembre acabó siendo muy bueno entonces: "El año pasado fue la excepción".

Valera recuerda los mensajes de años anteriores lanzados para este tipo de cenas de Navidad, cuando las reservas se iban acumulando. "En noviembre había muchas comidas o cenas de empresa adelantando por eso, porque luego en diciembre estaba todo cogido, pero este año no está bien en este momento".

Galdeano confía en que se recuperará el mercado en un par de semanas: "Se va a volver a concentrar en diciembre y ya está. Espero que este año se regularice y sea, pues, como siempre".