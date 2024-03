La mejor ensaladilla rusa de Alicante está en este bar: no vende la receta de su mayonesa

Abierto desde 1956, Bar Guillermo es un monumento en la gastronomía de la ciudad de Alicante. Paco Macià es la segunda generación que lleva este local donde se hace la mejor ensaladilla rusa, como así recogen los testimonios de los usuarios en las plataformas especializadas. Y una de las razones del éxito de esta receta está en la mayonesa, que le han intentado comprar.

Sentado en la mesa bajo el retrato de sus padres, Guillermo Macià y Paquita Bevià, Paco explica que ella se encargaba de la cocción de la patata y que a él le gustaba decorarla con dibujos. De hecho, junto a ese cuadro hay otro más pequeño en el que aparece su famoso plato decorado con un escudo del Hércules.

"Hacía los dibujos con pimiento morrón o con huevo duro y a veces hacía aniversarios, resultados o el Madrid o el Barcelona", recuerda Paco. Esos son los detalles con los que cubren el que para él es el logro que la hace tan gustosa, la mayonesa. "La hacemos en casa con huevo pasteurizado y el punto está en las proporciones", valora.

[Esta es la mejor calle de Alicante para ir de tapeo (y además es una de las más divertidas de la ciudad)]

El éxito de esta propuesta fue tal que Paco aún se acuerda del día en que vinieron de una empresa para comprobar qué tal estaba y convencer a su padre de que se lanzara a la producción industrial. "Pero mi padre nunca ha sido partidario", remata. Así que esta solo se puede probar en este local de la calle Pintor Velázquez.

Paco Macià con Maite, Laura y Jesús, la familia detrás de la barra del Bar Guillermo.

La mayonesa se encarga de cohesionar una selección de ingredientes que considera sencilla, "como a mí me gusta: es lo más básico que pueden probar todos" y que él mismo disfruta. Así que usan zanahoria, patata, atún y huevo duro, como enumera. "La cuestión está en las proporciones", reitera. Los que a él no le atraen son guisantes o variantes como pepinillos, eso sí, cuando visita otros locales con su hija Laura le gusta pedirla para probar y compararla, "a ver si me dice algo".

La fachada del Bar Guillermo, en la calle Pintor Velázquez de Alicante.

Con la suya sí que pueden estar confiados en este negocio familiar ya que las ganas de probarla no se van entre su público: "Lo primero que nos dicen es 'pon una ensaladilla y luego toma nota'". Así, señala que cada día se encargan de hacer quince kilos de ensaladilla aproximadamente que se reparten en siete bandejas de dos kilos. Y otra base para su éxito está en el precio, la tapa cuesta 2,9 euros.

[El truco de Martín Berasategui para que la ensaladilla quede estratosféricamente buena]