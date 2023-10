Un chef griego de alto renombre nos da las claves para elaborar una auténtica ensalada griega

En la quinta edición de la feria Alicante Gastronómica, Grecia es el gran país invitado. De la mano del trabajo del chef Konstantinos Vassalos y en colaboración con la empresa Olimpo gurmé y Casa Mediterráneo, cualquier visitante podrá conocer y disfrutar de los sabores más auténticos de este país.

Konstantinos es conocido por tener una amplia trayectoria detrás de los fogones. Sus trabajos se dieron a conocer en grandes ciudades como Tokio, Barcelona y Paris, además de haber participado en múltiples certámenes y concursos de cocina en su país natal.

En cuanto a las relaciones Grecia-España en la cocina, el chef destaca el reconocimiento de la cocina española en su país. Entre los fogones de las instalaciones de IFA, donde se encuentra preparando un almuerzo para representar a su país en la feria Alicante Gastronómica, Vassalos destaca que "la cocina española es muy reconocida y valorada en Grecia, además de contar con muchas Estrellas Michelin".

Sin embargo, reconoce que la cocina griega no tiene la presencia suficiente en nuestro país: "Necesitamos aportar más para que nuestra cocina tenga más representación en España, y eso pasaría por aumentar la presencia de chefs griegos aquí."

"Grecia ha sufrido muchas crisis en los últimos años, y no estamos recibiendo el apoyo que necesitaríamos para dar a conocer nuestra cocina en otros países", lamenta Konstantinos. "Hace falta trasladar más Grecia a España", sentencia.

La auténtica ensalada griega

Muchas son las veces en las que pedimos una buena ensalada griega en un restaurante para refrescarnos y cuidar nuestra salud. Sin embargo, no siempre acertamos con los ingredientes cuando queremos prepararlas en casa.

Aparte de unos buenos tomates, pepino, cebolla, alcaparras, orégano y aceite de oliva virgen extra, el chef Konstantinos desvela los dos ingredientes indispensables para elaborar una auténtica ensalada griega: el queso feta original de cabra u oveja y las aceitunas de kalamata. "Es importante que tanto el queso feta como las aceitunas sean productos auténticos de denominación de origen", subraya el chef.

En la cocina griega, al igual que en la comida española, es evidente la gran importancia del aceite de oliva virgen extra. Tanto en crudo en ensaladas como calentado para la elaboración de platos cocinados, este ingrediente es la base de un plato rico en nutrientes y sabores, además de ser muy saludable.

Tras una importante subida de precios de este oro líquido, muchas son las familias que han dejado de comprarlo por cuestiones económicas. Sobre esta cuestión, el chef destaca la importancia de no dejar de usarlo: "El auge de los precios es una triste realidad, sin embargo, aconsejaría a las familias que no dejen de comprarlo y que acorten los gastos en otras cuestiones para compensar". "No dejemos de usar el aceite de oliva virgen extra", concluye.

