La fiesta única con 400 años de historia que se celebra hasta el 9 de septiembre: suelta de globos aerostáticos y verbena

Elda se encuentra inmersa en sus días grandes celebrando hasta este miércoles 9 de septiembre sus fiestas mayores en honor a la Virgen de la Salud y el Cristo del Buen Suceso, una tradición con más de cuatro siglos de historia que vuelve a llenar sus calles de pólvora, música, procesiones y actos populares únicos en la provincia.

La historia de estas fiestas se remonta a 1604 y está ligada a una curiosa leyenda. Según la tradición, dos peregrinos llevaron hasta Elda desde Cerdeña dos cajas marcadas con el mensaje "Para Elda". En su interior se encontraban las imágenes de la Virgen con el Niño y de Jesús Crucificado, que fueron trasladadas hasta la Iglesia de Santa Ana y recibidas con devoción por los vecinos.

Los momentos centrales de la celebración llegan este martes 8 y miércoles 9 de septiembre, coincidiendo con las festividades de la Virgen de la Salud y del Cristo del Buen Suceso. El programa concentra durante estas dos jornadas algunos de los actos más singulares de unas fiestas que forman parte de la identidad de Elda y que mezcla elementos tan dispares como globos aerostáticos, carreras, paraguas y tracas.

Este martes, uno de los momentos más esperados será Correr la Traca, a las 13:15 horas. La tradición consiste en recorrer a la carrera el tramo comprendido entre la Plaza de la Constitución y la Plaza Castelar mientras los participantes avanzan bajo una traca de casi un kilómetro. Pañuelos, paraguas y pólvora se mezclan en una de las estampas más características y multitudinarias de las fiestas eldenses.

Justo después, a las 13:45 horas, llegará otro de los actos más llamativos: la suelta de globos aerostáticos desde la Plaza Mayor. La actividad estará acompañada de desayunos, dulces y el tradicional mezclaíco, una de las bebidas típicas de estas celebraciones.

La jornada continuará por la tarde con la parte más religiosa de las fiestas. A las 19:30 horas, la Iglesia de Santa Ana acogerá el villancico Pueblo Venturoso, de Hilarión Eslava, seguido de la procesión con la Virgen de la Salud.

La música tomará el relevo a las 23.30 horas en la Plaza Castelar, que acogerá el concierto de Maldita Nerea, mientras que a la misma hora la Explanada Almafrá será escenario del Elda Reggaeton Fest.

El miércoles 9 se repetirá por la mañana buena parte del programa. Tras las misas de las 8:30, 9:30 y 18:30 horas, volverán Correr la Traca y la suelta de globos de nuevo desde la Plaza Mayor.

Por la tarde, el auto sacramental dará paso a la procesión con el Cristo de Buen Suceso, que partirá de Santa Ana tras el acto previsto para las 19:30 horas.