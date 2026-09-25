Gran feria modernista este fin de semana ideal para viajar en el tiempo: mercadillo, ropa de época y desfile histórico

Viajar en el tiempo ya no solo es posible a través de las pantallas o libros, sino que en ocasiones, la vida permite revivir épocas pasadas en primera persona.

Es el caso de Alcoy, que cada año vuelve a la época modernista y ofrece a sus vecinos y visitantes la oportunidad de realizar un auténtico viaje en el pasado.

Concretamente, la localidad viajará este fin de semana a las primeras décadas del siglo XX con la celebración de la IX Feria Modernista, un evento que implicará a asociaciones y colectivos locales en la recreación de la vida de la ciudad durante ese periodo.

La programación incluye desfiles, música, teatro, escenas históricas y propuestas dirigidas a públicos de todas las edades. La feria estará precedida por varias jornadas de conferencias, presentaciones, exposiciones y talleres centrados en diferentes aspectos de la sociedad modernista, como la moda y los peinados de la época.

Los actos principales arrancarán este viernes con la lectura del pregón y varias actuaciones de danza. Después, un pasacalle recorrerá la ciudad con la participación de vecinos, entidades y representantes institucionales ataviados con ropa de época. La jornada concluirá con una sesión de bailes modernistas abierta a la ciudadanía.

El sábado se inaugurará el mercadillo instalado en el parque de la Glorieta, que concentrará buena parte de las actividades. En este espacio se desarrollarán un baile de enfermeras, juegos y talleres tradicionales, un escape room y la representación de la zarzuela Los viejos compadres, estrenada en 1912 con música del compositor alcoyano Gonzalo Barrachina y libreto de Gonzalo Cantó, figuras homenajeadas en esta edición.

La agenda también propone recrear una jornada de mercado, realizar un descenso en rápel desde el campanario de Santa María con vestimenta modernista y participar en visitas guiadas por los monumentos funerarios de estilo modernista del cementerio de Sant Antoni Abat.

A estas iniciativas se sumará una manifestación popular contra los consumos, recreada conforme al contexto histórico de la época. El programa incluye asimismo una exhibición de extinción de incendios con bomberos vestidos de época, un picnic modernista y la representación de la primera campaña turística de Alcoy.

El domingo llegará el turno de la tradicional Gloria modernista, un desfile de Moros y Cristianos con trajes inspirados en la indumentaria de principios del siglo XX. La jornada contará también con bailes y propuestas para todos los públicos en la Glorieta, entre ellas la XXXIV Mostra de Dolçaines i Tabals d'Alcoi ‘Memorial Ismael Gisbert’.

La última jornada se completará con juegos tradicionales, talleres, una chocolatada benéfica, actividades infantiles, propuestas teatrales y una excursión por la Ruta de las Chimeneas Industriales.

La Feria Modernista busca recuperar durante varios días la imagen de Alcoy entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, con la implicación de la ciudadanía y la recreación de la vida social, cultural y cotidiana de aquel momento.