Manuel, experto energético: "Los aires acondicionados de 100 euros no enfrían, mejor invertir más o un ventilador"

Lo barato sale caro, y más cuando hablamos de energía y salud. Así lo advierte el propietario de Milar Novelsax, en Novelda, Manuel Pérez.

En concreto, el comerciante avisa de que los equipos de aire acondicionado demasiado económicos pueden ofrecer un rendimiento insuficiente y recomienda valorar otras opciones si el presupuesto no permite adquirir una máquina adecuada.

Comprar un aire acondicionado barato puede parecer una solución rápida para combatir el calor, pero no siempre garantiza el resultado esperado. Manuel Pérez, propietario de Milar Novelsax, considera que algunos aparatos de precios muy reducidos no ofrecen la potencia ni el rendimiento necesarios para climatizar correctamente una vivienda.

"Si no puedo gastar más de 100 euros, realmente hay opciones más económicas, pero no es lo mismo", explica el comerciante. En su opinión, antes de comprar conviene analizar los metros cuadrados de la estancia, el aislamiento de la vivienda, el número de ventanas y las condiciones de la habitación.

Manuel señala que el equipo debe elegirse en función del espacio que se quiere enfriar. Una máquina con poca potencia puede funcionar de manera continua sin conseguir reducir suficientemente la temperatura, especialmente en una habitación grande, mal aislada o expuesta muchas horas al sol.

"Lo primero que hay que ver es qué necesidades tiene el cliente y cuántos metros tiene que cubrir", apunta. A partir de ahí, se debe calcular la potencia necesaria y valorar qué aparato ofrece un equilibrio adecuado entre precio, consumo y capacidad de refrigeración.

El propietario de Milar Novelsax también diferencia entre el precio de compra y el coste real de utilizar el equipo. Un aparato inicialmente más barato puede tener un consumo mayor o un rendimiento inferior, mientras que una máquina de mejor calidad puede resultar más eficiente a largo plazo.

Ahorrar problemas

Para Manuel, gastar algo más en un equipo adecuado no significa necesariamente pagar más en el futuro. Los modelos con una buena clasificación energética pueden ofrecer un consumo reducido y mantener mejor su capacidad de enfriamiento durante los días de temperaturas extremas.

"No es lo mismo una máquina de 400 euros que una de 1.000 euros. La diferencia principal está en el consumo", afirma. También recomienda apostar por marcas reconocidas que ofrezcan garantía y un buen rendimiento, tanto en verano como en invierno.

La calidad de la unidad exterior es otro aspecto que, según explica, puede marcar diferencias. Cuando las temperaturas exteriores son muy elevadas, algunas máquinas pierden capacidad para enfriar, mientras que los equipos de mayor calidad mantienen mejor su funcionamiento.

El ventilador

Si el presupuesto disponible no alcanza para comprar e instalar un aire acondicionado apropiado, Manuel considera que puede ser más práctico optar por un ventilador. Aunque este aparato no reduce la temperatura de la estancia, sí mueve el aire y puede proporcionar alivio, especialmente durante la noche.

"Si no puedes invertir en un aire acondicionado que funcione bien, es preferible comprar un ventilador", viene a plantear el comerciante. Entre las opciones disponibles se encuentran los modelos de pie, de suelo o de techo, estos últimos cada vez más habituales en dormitorios y habitaciones pequeñas.

El ventilador no sustituye al aire acondicionado, pero evita realizar una compra que pueda resultar decepcionante. "Los aires acondicionados de 100 euros no enfrían", resume Manuel, quien insiste en que el consumidor debe valorar primero sus necesidades y después elegir el equipo más adecuado.