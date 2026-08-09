El tobogán-montaña rusa único en Europa está en este parque acuático: 20 metros de altura y sensación de gravedad cero

Entre la amplia oferta de ocio de Benidorm, destaca una atracción que presume de brindar a sus visitantes una sensación similar a la gravedad cero.

La Cresta, un tobogán acuático con características de montaña rusa, se ubica en Aqua Natura y combina velocidad, desniveles y cambios de dirección en un recorrido pensado para quienes buscan emociones fuertes sin salir del agua.

La experiencia comienza con un descenso en un flotador individual o doble desde una plataforma que alcanza los 20 metros de altura. La fuerte bajada genera la velocidad suficiente para impulsar a los usuarios por una rampa ascendente de ocho metros, un efecto que aprovecha la propia inercia del recorrido y provoca durante unos instantes una sensación comparable a la ausencia de gravedad.

Todo el trazado permanece completamente cerrado, lo que incrementa la emoción al impedir ver el recorrido hasta desembocar en la piscina final-

La Cresta, desde su inauguración en 2007, se ha convertido en uno de los principales reclamos de Aqua Natura, aunque no es la única propuesta dirigida a los amantes de las emociones fuertes.

El parque ha reforzado recientemente su catálogo este año con Jungle Race, una atracción inspirada en la selva que introduce un componente competitivo entre familiares y amigos.

La instalación cuenta con dos toboganes tubulares entrelazados y una caída abierta desde una torre de salida de 11 metros de altura. A lo largo de un recorrido de 135 metros, los participantes descienden de forma simultánea por un trazado repleto de curvas, cambios de ritmo y pendientes diseñadas para aumentar la velocidad y convertir cada bajada en una carrera.

Uno de sus elementos más llamativos es el sistema de iluminación instalado en el interior de los tubos. Durante el descenso, los usuarios atraviesan distintos efectos lumínicos con cambios de color y transiciones dinámicas que crean una experiencia inmersiva mientras compiten por llegar antes a la meta.

Con la incorporación de Jungle Race, Aqua Natura amplía su oferta de grandes toboganes y refuerza su posición como uno de los parques acuáticos de referencia de la Costa Blanca.

Y también un zoo

Además de estas atracciones de alta intensidad, el recinto dispone de zonas infantiles, piscinas, áreas de descanso y restauración, configurando una propuesta orientada tanto al turismo familiar como a quienes buscan combinar las vacaciones con una dosis extra de adrenalina.

La visita a Aqua Natura se puede complementar con la entrada a Terra Natura Benidorm, el parque hermano que alberga un zoológico que desarrolla una labor educativa y de conservación en favor de la biodiversidad del planeta.