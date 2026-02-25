Dragones, leones y farolillos: Alicante se transforma este fin de semana para recibir el Año del Caballo

Alicante se prepara para dar la bienvenida al Año del Caballo con una explosión de color, tradición y cultura milenaria. Este sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo, el Espacio Séneca se convertirá en el epicentro del Festival de Primavera.

Esta celebración, organizada por la Concejalía de Cultura y la Asociación Intercultural Alacant-Xina, promete trasladar el espíritu del año nuevo oriental al corazón de la ciudad.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha destacado a través de un comunicado que esto representa la oportunidad de conocer de cerca una cultura tan rica de una forma lúdica y amena.

El evento, diseñado para todos los públicos, arrancará ambos días a las 10:30 horas con la espectacular Danza de Leones y el desfile de farolillos de pez en la puerta del recinto.

La idea con la que se lanza es que se convierta en un viaje sensorial sin salir de Alicante. Para ello, el programa incluye una inmersión total en las artes chinas.

Los asistentes podrán participar en talleres de Gong Fu (el arte de preparar el té), caligrafía, pintura y manualidades para crear sus propios farolillos y máscaras tradicionales. Además, habrá demostraciones de Tai Chi y una zona dedicada a la lectura de cuentos para los más pequeños.

El sábado, la jornada tendrá un cierre especial con un concierto de instrumentos tradicionales chinos a partir de las 13:30 horas.

Según la asociación, el Año del Caballo (que comenzó oficialmente el 17 de febrero) representa el vigor, el progreso y la velocidad para lograr metas, una energía que se busca transmitir en estas dos mañanas de festival.

El Ayuntamiento de Alicante está reforzando en este mandato la conexión con China. En la pasada edición de la Feria Internacional de Turismo se aprovechó este camino para dar un impulso decisivo a su estrategia de internacionalización turística.

El empuje del turismo

La capital alicantina cuenta con unos dos mil ciudadanos chinos empadronados, pero solo recibió seis mil turistas procedentes de China durante el último año, una cifra que el gobierno local considera que puede multiplicarse en los próximos ejercicios mediante acciones específicas de promoción.