La historia detrás de la 'Calle del Coño' en Benidorm: una transitada vía que no ha podido desprenderse de su fama

¿Qué tiene Benidorm que a tanta gente enamora? Extranjeros, vecinos de otras comunidades autónomas, personal senior, niños y adolescentes. Todo el mundo quiere ir de vacaciones a esta ciudad, y mucha gente hasta se muda después de conocerla.

Su clima privilegiado, la belleza de sus playas, su gran oferta de ocio, sus playas y paisajes, son solo algunos de los encantos de Benidorm. También la llaman el Manhattan del Mediterráneo por la altura de sus rascacielos, y quién no se ha paseado alguna vez por la zona guiri.

Otra de las zonas más conocidas de la capital de la Costa Blanca es el Paseo de la Carretera. Si este nombre no te suena de nada, no te preocupes porque es posible que la conozcas como la 'Calle del Coño'. En este artículo, te contaremos su historia. Pero, ya lo adelantamos: no es lo que parece.

Su origen

La 'Calle del Coño' es una de las vías más conocidas de Benidorm, famosa no solo por su ubicación, sino también por su peculiar nombre, que aún resuena entre los locales. No solo es cosa de residentes. En internet hay cientos de publicaciones, bajo el nombre de la 'Calle del Coño'. Y hasta la mismísima Belén Esteban la nombró en televisión así.

Los habitantes de Benidorm solían recorrerla con frecuencia, y no era extraño que alguien, al cruzarse con un conocido, exclamara sorprendido: "¡Coño, Manolo!".

Esta era la manera más común de encontrarse con viejos amigos en un paseo que, para muchos, representaba el centro de la ciudad. Si querías evitar a alguien, bastaba con no pasar por allí.

Este paseo, hoy conocido como Paseo de la Carretera, no siempre fue una parte significativa de Benidorm. En los años 30, ni siquiera figuraba en los mapas de la ciudad, que en ese entonces aún era un tranquilo pueblo pesquero.

La zona, que marcaba el final de la ciudad y el comienzo de la carretera hacia localidades vecinas como Villajoyosa o L'Alfàs del Pi, apenas tenía importancia.

Sin embargo, todo cambió en los años 60 con la llegada del turismo, que impulsó una expansión vertiginosa de la ciudad. La necesidad de construir nuevos hoteles, restaurantes y rascacielos hizo que esta vía cobrara protagonismo.

Curiosamente, 'Calle del Coño' no fue siempre el nombre oficial de esta arteria. A lo largo de los años, ha sido conocida por varios nombres, como 'Camí d'Altea', 'Carrer del Mar', 'Calle Salamanca' y hasta 'Marqués de Comillas'.

Tras la Guerra Civil, se le dio el nombre de 'José Antonio'. No fue hasta la década de 1980 cuando recibió la denominación oficial de Paseo de la Carretera, o 'Passeig de la Carretera' en valenciano.

A pesar de este cambio, el antiguo nombre persiste en el imaginario colectivo de los benidormenses y los visitantes, quienes todavía recuerdan con humor esa calle llena de historia y curiosidades.

En 2013, el Ayuntamiento de Benidorm intentó revitalizar la zona con una campaña de promoción, colocando bandoleras a lo largo del paseo que recordaban a los turistas que se encontraban en el Paseo de la Carretera, aunque el apodo popular sigue siendo el más recordado por todos.