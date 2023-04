Los otros alcaldes más longevos de la provincia de Alicante: más de 30 años... y con ganas de más

En las postrimerías del mandato en las corporaciones municipales, es tiempo de echar la vista atrás y, sobre todo, al futuro, para determinar las aspiraciones de los responsables políticos. En esas andamos en la provincia de Alicante, donde las diferentes fuerzas han aumentado la intensidad para configurar sus candidaturas para el 28 de mayo.

Y en esas mismas están en los pequeños pueblos de la provincia, donde si bien la exposición mediática es casi nula, la batalla electoral es igual de apasionada. Pese a ello, hay dos diminutos municipios alicantinos que han sido noticia reciente porque sus alcaldes, de los más longevos de España, han optado por primera vez por no concurrir de nuevo.

Son José Luis Segui (PP), el hasta el momento el primer edil que más tiempo ha estado en el cargo de todo el país, desde 1972, que no va a seguir gobernando en Almudaina y Jaume Pascual (PSOE), que también va a ceder la vara de mando de l'Alqueria d'Asnar en agotarse el mandato.

Sin estos dos referentes, queda preguntarse, ¿cuáles son los siguientes regidores que más tiempo llevan de manera ininterrumpida en el cargo? Nos encontramos con tres, y los tres desde 1991. Si bien José Carlos Barrachina Bernabeu (Benifallim, Hoya de Alcoy) aún no sabe si volverá a concurrir, sí lo tienen claro César Francisco García Bonet por Millena (condado de Cocentaina), y José Manuel Butrón Sánchez por Los Montesinos (Vega Baja), este último pese a la apertura reciente de juicio oral contra él y su teniente alcalde por un delito continuado contra la integridad moral (acoso laboral), tres delitos de prevaricación y uno de cohecho.

"Antes no había nada en el pueblo, el Ayuntamiento tenía 10 metros cuadrados de espacio y no teníamos ni una piscina, así que lo hemos hecho todo desde cero", explica a este medio García Bonet, que dirige Millena, de 243 habitantes según el último censo del INE. "Pero el problema más importante al que nos hemos enfrentado, la sequía, por lo que conseguir hacer un pozo muy profundo con agua que viene de lejos que no se agota ha sido lo más necesario", añade este político del PSPV-PSOE.

En una situación similar, aunque mucho más excepcional, se encontró José Manuel Butrón en Los Montesinos (5.217 habitantes en el INE de 2022), municipio que nació tras la segregación de la vecina Almoradí en 1990, por lo que desde su constitución, no ha conocido a otro alcalde que a este socialista de 61 años. "Como formábamos parte de Almoradí, aquí no había nada, ni instalaciones deportivas, ni consultorio ni las infraestructuras necesarias para acercar la administración al ciudadano", rememora.

Butrón, alcalde de Los Montesinos, en imagen reciente. PSOE

El tercero en discordia de los alcaldes más longevos de Alicante es José Carlos Barrachina Bernabeu, del PP. Decimos en discordia porque, de momento, no sabe si encabezará de nuevo la candidatura. "Si encuentran otro candidato, no me presento", asegura en conversación telefónica. También lleva en el cargo de manera continuada desde 1991 y, en todo este tiempo, destaca haber conseguido restaurar el castillo, "que al principio no estaba clara la propiedad, y ahora está por terminar". También al principio de su mandato "había muchos caminos impracticables, la mayoría se han restaurado y quedan todavía algunos que en su día se arreglaron y ahora vuelven a necesitar una reparación".

"Es un sacrificio muy grande"

Los tres alcaldes reconocen que "siempre hay cosas para hacer", de ahí que lleven tantos años en el cargo. El de Millena sabe que se ha quedado pendiente realizar el primer Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, después de que dos empresas "no hayan querido hacerlo" y "tras 20 años en los que muchos pueblos no lo consiguen".

Su objetivo, que la Diputación de Alicante se encargue de ello "para frenar la especulación que hay en las casas viejas" de este pueblo dice García Bonet. "Piden lo que no valen y queremos un trozo pequeño para que los hijos del pueblo quieran estar aquí, porque quieren hacerse una casa y no pueden", añade.

El alcalde de Benifallim con el diputado provincial Javier Gutiérrez. Diputación de Alicante

"Esto es un sacrifico bastante grande y cuando te pones, tienes que empezar cosas que luego tienes que terminarlas y nunca se acaban", explica por su parte Barrachina. "Así hemos ido renovando toda la red de agua potable, pero aún queda".

Y Butrón también quiere aprobar su PGOU, terminar su polígono industrial, ampliar su instituto y "seguir dando prosperidad a los jóvenes"; a pesar de la mala noticia de los últimos años para el pueblo: el cierre de Soldive, la empresa (agrícola) más grande de este enclave.

La despoblación, última promesa

Los tres alcaldes son conscientes del reto de la despoblación. Sin embargo, y por diferentes motivos, en sus tres pueblos el resultado de la lucha contra este fenómeno ha sido muy diferente. En Los Montesinos se ha multiplicado por dos su población en estos 32 años (2.232 habitantes en 1991) gracias a la inmigración extranjera tanto africana como del norte de Europa que está copando diferentes enclaves de la Vega Baja.

En Benifallim, la pérdida de habitantes del censo es una constante. De tener 500 personas en el censo de principios del siglo XX pasó a 166 en 1991 y a 106 en el último censo. Pese a ello, "el tema de la despoblación está mejorando al venderse algunas casas, incluso alguno me ha pedido empadronarse estos días como en los dos últimos años y lo bueno es que es gente joven con hijos", afirma.

El alcalde de Millena (a la izquierda) y el de Benimassot (a la derecha) con el diputado provincial Alejandro Morant.

Por último, Millena, a poco menos de 20 minutos en coche desde Alcoy, ha ganado algo de peso de en el censo, de 141 en 1991 a los 243 habitantes actuales. Esta localidad es la cuarta con menos población en toda la provincia alicantina.

De 0 a 2.000 euros de sueldo

Los alcaldes de los pueblos más pequeños, Millena y Benifallim, no han percibido sueldo en todo este tiempo. El de Los Montesinos cobra 2.000 euros al mes, reconoce Butrón. García Bonet explica que vive del campo. "Soy agricultor, solo tengo el graduado escolar y, al ser autónomo, igual trabajo los domingos que los lunes".

José Carlos Barrachina ya está jubilado con 64 años y José Manuel Butrón, con 61, está en excedencia de profesor de Geografía e Historia. "Tengo ganas de seguir y puede que me retire en diez años, pero la verdad es que nunca me lo he planteado", sostiene.

