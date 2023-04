Hasta cinco meses de demora en la segunda consulta para Salud Mental en la Marina Baixa o la Vega Baja

La considera "segunda pandemia" como consecuencia del agravamiento de diagnósticos psicológicos tras la crisis sanitaria por el Covid-19, especialmente en niños y adolescentes, sigue siendo una de las asignaturas pendientes de la Comunidad Valenciana ocho años después de la llegada del Gobierno del Botánico de Ximo Puig (PSOE-Compromís-Unidas Podemos) al Gobierno de la Generalitat.

Los datos ofrecidos por la propia Generalitat al diputado popular José Juan Zaplana en sede parlamentaria, revelan demoras alarmantes en el tratamiento de personas que quieren acceder a una segunda consulta de los servicios públicos de Salud Mental (psiquiatría y psicología clínica), con los problemas derivados de una falta de diligencia temporal para su atención.

Según las estadísticas de la Conselleria de Sanidad que dirige el socialista Miguel Mínguez (y previamente la socialista Ana Barceló), "las interconsultas de carácter preferente se atienden en el plazo aproximado de una semana establecido al efecto y el resto de consultas se consideran demorables". Pero sorprende que la lista de espera de 2022 refleje que en departamentos de salud como la Vega Baja (Orihuela) esa lista de espera en psicología llegue a 147 días y en la Marina Baixa (La Vila) a 139 días (casi 5 meses en ambos casos).

Además, es especialmente preocupante la demora en los servicios de Salud Mental infantil, con el mismo criterio de "demorabilidad" que con los mayores. Especialmente en el departamento de Salud del Baix Vinalopó (Elche), donde la lista de espera en psicología llega a los 180 días, seis meses antes de una consulta sucesiva. Lo que significa que cualquier menor tiene que esperar ese tiempo a volver a ser atendido.

Y otros departamentos de salud de la provincia de Alicante no se hallan en mejor situación. En el l'Alcantí (Sant Joan de l'Alcant) la demora es de 90 días y en la Vega Baja (Orihuela) de 104 días. Además, hay departamentos como Dénia en los que la Conselleria no ha facilitado datos.

En el caso de la psiquiatría clínica los datos son sensiblemente inferiores excepto en el caso de la demora en las consultas para adultos en el departamento de Alcoy de 45 días (que supera a los de psicología clínica, en 37 días) o en el General de Alicante, donde hay que esperar 116 días para la consulta psiquiátrica frente a los 50 días en psicología.

Algo que también sucede en el caso de los menores ya que demora en la capital de la provincia para atención psiquiátrica de niños es de 60 días (dos meses) mientras que la demora para una consulta psicológica es de 45 días (mes y medio).

Desde la Conselleria exponen al diputado popular que el presupuesto para Salud Mental ha ascendido a 115 millones de euros, lo que supone un 19,33% más que en 2021 y que las inversiones se incrementan hasta los 19,47 millones, un 215,3% hasta los 28,5 millones de euros. Todo eso sobre el papel.

No obstante, la Conselleria de Sanidad no ofrece datos sobre la ejecución presupuestaria de estas cifras que si no llegan a los programas sanitarios se quedan en una simples buenas intenciones políticas a finales del año anterior. Por eso el diputado José Juan Zaplana se muestra escéptico.

"Todos los expertos nos lo habían anunciado. La Salud mental iba a ser una segunda pandemia. Y el Gobierno de Ximo Puig se ha dedicado a hacer muchas convenciones y congresos que han derivado en planes inexistentes porque la realidad está ahí, seis meses hasta una segunda consulta", asegura el popular.

"Hay que tomarse la Salud Mental en serio porque es uno de nuestros mayores problemas sanitarios, sobre todo en niños y jóvenes. Por eso el PP de Carlos Mazón ha presentado un proyecto realizado por expertos como Bartolomé Pérez Galvez para intentar atajar el problema cuanto antes", añade Zaplana.

