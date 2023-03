La Comunidad Valenciana lidera el consumo de drogas en menores: "No existe un plan para atajarlo"

"La política de atención a la salud mental ha colapsado". Así critica Carlos Mazón la situación en la Comunidad Valenciana, que lidera el consumo de drogas en menores y que ha pasado a ser la segunda con más casos de depresiones. Contra ello presenta el que consideran un ambicioso programa de salud mental y adicciones "para actuar de manera profunda, integral y urgente. "Puig no ha hecho nada", sentencia el líder popular.

De llevar a cabo este plan se encargaría el doctor Bartolomé Pérez Gálvez, presentado este viernes como el coordinador del programa electoral del PP en materia de salud mental. Con él Mazón espera atender "uno de los problemas más graves, prioritarios e importantes del sistema sanitario público de la Comunitat".

El presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana ha criticado que en esta región "no hay prevención, ni presupuesto ni plan. No existe un plan de salud, no hay dotación, ni se trabaja en la prevención y no está funcionando". Y eso, como subraya a través de un comunicado de la formación, se comprueba "en casos como en Mislata, donde todo el equipo directivo de un instituto ha dimitido por la falta de atención".

Carlos Mazón ha responsabilizado al jefe del Consell de esta situación. "Puig ha renunciado poner en marcha medidas y acciones de prevención en temas de salud mental en nuestros menores. Se trata no solo de prevenir el suicidio, sino de intervenir en los casos previos. Están basando su planificación en acciones de prevención del suicidio, pero se olvidan de la salud mental y su prevención desde edades tempranas en el ámbito escolar. Se trata de prevenir también la depresión, la dependencia, la anorexia, la bulimia, o el acoso escolar. Aprovecharemos las horas de actuación tutorial para incidir en esa atención de los menores".

El líder popular ha señalado que "el presupuesto en Sanidad es insuficiente. Puig nunca le ha dado el peso que merece". De ahí que haya destacado que el PP "va a blindar el presupuesto en Sanidad para que alcance al menos el 30 % del presupuesto global, haciendo hincapié a la atención primaria y a la salud mental".

Carlos Mazón ha explicado que "hoy en psiquiatría infantil la demora para la primera cita es de seis meses. De más de dos meses en psicología infantil en La Fe, en el Hospital General de Elche o en el de Sagunto 160 días".

En la presentación, el responsable del PP ha sacado los datos para atacar la situación que deja el Consell. "Puig se ha gastado más en maquetas que en hospitales, mientras el colapso sanitario es importante. En salud mental se puede hacer muchísimo. Y tenemos previsto un gran programa de acción. Hemos pasado de ser la autonomía número 14 en depresiones diagnosticadas a ser la segunda porque no se ha hecho nada".

En su turno, Pérez ha criticado la falta de evaluación de los dos planes de salud mental del Gobierno de Puig. "Los datos de suicidios se han disparado desde 2016 y no se está haciendo nada". También ha incidido sobre la situación de la drogadicción en escolares de entre 12 y 18 años.

"Es muy preocupante porque la Comunitat Valenciana es líder a nivel nacional en consumo de drogas entre escolares. Desde 2016 a 2021 se han incrementado los casos de intentos de suicidios un 277%. La situación es preocupante y no hacen nada. En el último presupuesto de la Generalitat se destinaron 14 millones de euros para la lucha contra la drogadicción mientras que en 2015 era de 21,5 millones".

El programa

Bartolomé Pérez ha desgranado de forma detallada las actuaciones en materia de salud mental y adicciones que se llevará a cabo en el futuro desde la Generalitat. Así, lo ha estructurado en cuatro bloques fundamentales sobre los que actuar: "La planificación y gestión pública, la prevención y promoción de la salud mental, la salud mental en la infancia y adolescencia y la salud mental en adultos".

Para llevarlo a cabo, Pérez considera que "hay que trabajar sobre la base de la prevención y la promoción. También es necesario reforzar la sanidad pública en materia de salud mental y recursos para llevarlo a cabo. Hay que utilizar todos los recursos de la sanidad, también de la privada. Por ideología no se puede limitar el acceso de la ciudadanía a los servicios que ya existen".

En esta línea, Pérez señala que estas son las medidas concretas que tienen previstas en un decálogo de actuaciones para aplicar en los cien primeros días de Gobierno. Entre ellas destacan la aprobación de un nuevo Plan Autonómico de Salud Mental y Adicciones, la atracción del talento profesional, la creación de una unidad especializada de "Prevención y promoción de la salud mental" en cada departamento de salud. También cada provincia contará con dos unidades específicas de hospitalización psiquiátrica en hospitales públicos, una para infancia y otra para adolescencia.

En ese programa incluyen también la "integración de la prevención de la salud mental en el currículum escolar, el asegurar plazas de hospitales de día para la infancia y adolescencia y la inclusión en la cartera de servicios del sistema sanitario valenciano la atención al malestar psicológico y a los problemas mentales generados por la Covid-19". En este repaso concluyen con la propuesta de que "en todos los departamentos de salud haya un equipo estable, especializado y público en la atención a los Primeros Episodios Psicóticos".

