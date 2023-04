De 'La pequeña Rusia' a 'La pequeña Suiza', así es el pueblo de Alicante donde Jaume es alcalde desde 1979

En uno de los pueblos más pequeños de Alicante, de 1'2 kilómetros cuadrados, gobierna de manera ininterrumpida desde 1979 (con las primeras corporaciones democráticas) Jaume Pascual. Este regidor socialista confirma a este diario que cumplirá su promesa de inicios de este mandato y dejará la vara de mando de l'Alqueria d'Asnar en mayo.

Lo hará, casualmente, a la misma vez que el considerado como el alcalde más longevo de España, José Luis Segui, del PP, deje de gobernar Almudaina, localidad también perteneciente a la comarca alicantina del Condado de Cocentaina, cargo al que accedió en 1972 (durante el franquismo). Ambos han sido reconocidos por la Diputación de Alicante como Hijos Predilectos de la provincia.

"Sí, he decidido no presentarme más, con 67 años, y dejo el que considero que es mi hobby, ser alcalde", dice tras aclarar que no ha cobrado por este cargo. De sus once mandatos como regidor, cinco también ha sido diputado provincial y más tarde ha trabajado para Tragsa como gestor de brigadas forestales hasta su jubilación a los 65.

[El alcalde más longevo de España, de un pueblo de Alicante, no repite: "Hay que saber cuándo marcharse"]

De l'Alqueria d'Asnar llama la atención que, siendo un pueblo tan pequeño, tenga por ejemplo unas instalaciones deportivas tan grandes y equipadas (piscina cubierta, pilota valenciana, pistas de pádel, ampliadas en los últimos años...). Pascual destaca el innovador sistema de climatización de la piscina basado en calderas de biomasa. "Aquí hemos sido pioneros en energías renovables con la primera planta de energía solar", sostiene.

De hecho, entre los usuarios del polideportivo, "una parte importante" son de otras localidades próximas, asegura el alcalde. Esto hace el municipio, situado a apenas de 10 minutos de Alcoi gracias a que está pegado a la autovía, se la conozca coloquialmente como 'La pequeña Suiza', un término que alude a su calidad de vida (amplios servicios), alejada del estrés propio de las grandes ciudades pero próximo a ellas.

Ximo Puig y el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, aplauden a Jaume Pascual tras su reconocimiento como Hijo Predilecto de la provincia en el 2022.

Jaume Pascual prefiere, en cambio, hablar de 'La gran Suiza' como sinónimo de l'Alqueria d'Asnar porque considera a su pueblo "el más grande", dice entre risas. Y, en contraposición, no quiere ni oír hablar del otro apelativo por el que era conocida esta localidad durante el franquismo: 'La pequeña Rusia', en alusión a la fuerte presencia del Partido Comunista en una comarca tan industrial. "Nunca me ha gustado eso de que nos llamaran 'La pequeña Rusia' porque siempre he preferido la libertad, y además, no quiero que nos asocien a un país cuyo presidente Putin se ha vuelto loco invadiendo Ucrania", apostilla.

Ese bienestar se traduce en aumento de población. "Puede que seamos posiblemente los únicos de este país que le hayamos ganado la guerra a la despoblación", se atreve a decir. Del censo actual, de 489 habitantes a fecha de enero de 2022, asegura que han ganado 20 habitantes, "que para una gran población es poco pero para una pequeña como la nuestra es mucho".

"Una espina clavada"

Pero no todo van a ser buenas noticias para un alcalde que en las últimas cuatro elecciones no ha bajado del 64% de apoyos frente a su único rival, el Partido Popular. "Que no se haya construido un nuevo colegio", como parecía que iba a ser una realidad desde 2019, "es una espina que tengo clavada". Pensado para albergar a 40 alumnos y alumnas, y así de paso poder aportar más argumentos contra dicha despoblación, Pascual cree que "si las cosas no se hubieran complicado, ya lo tendríamos abierto".

"Es verdad que se aprobó una subvención de 2 millones de euros en el programa Edificant" para llevarlo a cabo, "pero ha habido problemas con las autorizaciones de la conselleria de Educación y seguimos en la última fase del proyecto", aclara.

¿Qué pasará en el PSOE de l'Alqueria d'Asnar sin su valedor durante 44 años? "Como soy republicano de convencimiento, no he dejado a nadie en mi lugar, la gente de mi partido ha buscado a gente para la candidatura", afirma. El cabeza de cartel para las municipales de mayo va a ser Andreu Ripoll, de 38 años y tras 8 de edil, "pero la gran incorporación es la gente joven que se se estrena en política y eso es algo que me emociona, que haya tanta cosecha de chica y chicos dispuestos a entrar en una lista significa que algo habré sembrado", sentencia el considerado el alcalde más joven de España cuando, con solo 23 años, se hizo con la vara de mando, que aún conservará unas semanas más.

Sigue los temas que te interesan