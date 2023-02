"Somos la gran fuente de inteligencia y nadie habla de nosotros", las críticas de la Policía Local en la lucha antiyihadista

"En cualquier momento podemos sufrir un ataque". Ese es el mensaje de alerta que transmiten en Villajoyosa los responsables de las jornadas de análisis del terrorismo desde la microperspectiva local. Y para afrontar una cruda realidad que ha sufrido a finales de enero Algeciras con un atentado yihadista, recuerdan la importancia de la colaboración entre las fuerzas de seguridad: "Todos hablan de que va perfecto, pues realmente no es así. Debería de plantearse dejarnos de niveles y egos y volver a un nivel de coordinación".

Así de rotundo se muestra el intendente de la policía municipal, Pepe Álvarez, sobre una labor que no considera siempre valorada. "La Policía Local intenta hacer lo posible y nos piden información por parte de cualquier unidad de inteligencia", razona. Unas peticiones que atienden "porque somos la gran fuente de inteligencia porque lo conocemos todo". La cuestión es que después de ese aporte "nadie habla de nosotros".

Los asesinatos yihadistas en Algeciras son un ejemplo que les duele sobre ello. La matanza cometida por Yassine Kanjaa fue detenida por agentes de la policía local. "En los foros ha saltado ese cabreo", lamenta Álvarez. "Ha habido mucha crítica de cómo los medios de comunicación no han dicho que ha sido detenido por la Policía Local. Es algo que no acabamos de entender los policías locales ni muchos otros agentes de otros cuerpos", añade. Por eso reitera que "todos nos tocan a la puerta y nadie habla de nosotros" cuando "siempre estamos ahí".

De ese interés nace la apuesta en Villajoyosa por organizar la segunda edición de estas jornadas el próximo 17 de marzo. En ella fomentan la participación de expertos internaciones y de las diversas fuerzas de seguridad. "La Policía Local estamos muy preocupados en el tema del terrorismo yihadista, por eso hemos concertado unos ponentes en la primera y en las segundas que son excepcionales", señala con orgullo el intendente.

Esa preocupación que señala tiene que ver con lo que es su día a día. Ahí recuerda que en la capital de la comarca de La Marina Baixa, con cerca de 35 000 habitantes, les corresponde realizar más de 600 servicios. En ellos, desde cubrir las elecciones a evitar la violencia de género, demuestran el conocimiento de primera mano que tienen de las calles que patrullan.

"Conocemos a todo el mundo, sabemos cuándo hay gente que cambia sus actitudes y podemos observar una radicalización a través de los agentes tutores, la mediación, la asistencia a colegios o institutos… ¿Cómo no vamos a ser los primeros garantes en materia de vigilancia y terrorismo?", razona.

Este reciente malestar y, especialmente, la vuelta al foco en España del peligro yihadista es lo que les ha hecho pensar que reforzarán el contenido en esa línea para la cita de marzo. "Y seremos críticos", avanza el intendente jefe Álvarez. Y ahí pone otro ejemplo reciente de lo que implica su trabajo tras la detención de un presunto yihadista en Girona investigado por plantear un atentado en Benidorm.

"No es normal que la Policía Local siga pidiendo armas largas para hacer frente a ciertas situaciones que nos podemos encontrar", critica. Un caso con el que se refiere a esta posible amenaza abortada en la que se planteaba que el supuesto terrorista podía ametrallar en las playas de Benidorm, frente a la que los agentes municipales no podrían tener acceso a armas largas como tienen los vigilantes de la seguridad.

"Siempre se nos ponen obstáculos para conseguir unos objetivos que no son otros que la colaboración en materia de seguridad ciudadana", recalca Álvarez en la parte más crítica de su discurso. De hecho, reconoce que cuando se utiliza la palabra "colaboración" la sienten que "está muy en el aire: no creemos las policías locales en ese concepto". Lo aplican, matiza, "porque colaboramos en lo que haga falta, pero no lo tenemos claro".

De ahí, reitera, la importancia que ven en unas jornadas en las que sí que participan desde diversas entidades para compartir experiencias y mejorar en su labor de protección. "El problema es que la seguridad está centralizada de forma exclusiva en el Estado que es la Administración más alejada del ciudadano cuando la más cercana es el municipio. Debería de haber un cambio de mapa policial y hablaríamos del municipio como foco", concluye.

