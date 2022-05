Alicante reivindica la cultura 'friki' con talleres y torneos gratuitos para la juventud

Los amantes de la cultura friki están de enhorabuena porque el Consell de la Joventut d'Alacant (CJA) ha organizado una decena de actividades gratuitas para los días 27,28 y 29 de mayo con el objetivo de fomentar y promover el ocio alternativo entre la juventud alicantina. Talleres de iniciación y torneos de todo tipo, acompañados de premios, son algunas de las propuestas promovidas por el máximo exponente del asociacionismo juvenir de la ciudad.

El día del orgullo 'geek' o 'friki', que se celebra oficialmente el 25 de mayo en homenaje al lanzamiento de la Guerra de las Galaxias, es una iniciativa que nace para apoyar la cultura friki.

Esta oferta cultural, que se retoma tras el parón provocado por la pandemia, va dirigida a todas las personas jóvenes de Alicante que “quieran disfrutar de un fin de semana repleto de ocio alternativo centrado en la gran riqueza y cultura con la que cuenta el universo friki, además de implicarse y formar parte de la amplia red asociativa que tenemos en Alicante, con la que trabajamos para defender los intereses y derechos de la juventud”, explica la presidencia del CJA, Àlvar López de Medina.

Para ello desde el Consell de la Joventut d’Alacant han programado once actividades, enmarcadas en los juegos de mesa, destinadas a jóvenes que “aún no se han iniciado en este mundillo, así como a todas aquellas que cuentan con más experiencia y pueden competir en los torneos, además de compartir conocimientos, estrategias y entretenimiento con quienes quieran tener una primera toma de contacto con la cultura friki”, detalla López de Medina.

Programación

El calendario de torneos gratuitos arrancará el viernes 27 de mayo a las 17:00 horas con partidas de Flesh and Blood y continuarán el sábado 28 con Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! y Digimon a las 10:30 horas, 11:00 horas y 17:00 horas, respectivamente. Asimismo, el domingo 29 tendrán lugar los torneos de Magic The Gathering a las 10:00 horas y Force of Will a las 11:00 horas. Estas actividades se celebrarán en la tienda Mana Vortex, ubicada en la calle Padre Recaredo de los Ríos de Alicante.



El CJA organiza también un taller gratuito de iniciación a Warhammer 40.000, previsto para el sábado 28 de mayo de 11:00 a 14:00 horas y de 16:30 horas a 21:00 horas, así como un torneo de iniciación en este juego el domingo 29 de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:30 horas en la tienda GTS Alicante en la avenida Condes Soto Ameno.

