Día del Orgullo friki 2020: celébralo con estos productos

Fans de sagas de películas, libros, series, videojuegos, mundos temáticos… Hoy es el día indicado para celebrar más que nunca ese lado ‘fanático’ que muchos llevan dentro. El Día del Orgullo friki 2020 es el 25 de mayo no por una casualidad sino porque allá por 1977 se estrenó en los cines ‘Una Nueva Esperanza’, la primera entrega de la saga Star Wars. Desde hace ya varios años, ese día se vienen celebrando actividades referentes a todos los mundos frikis posibles como pases de películas, exposiciones, coloquios, desfiles, concursos… Aunque este año todos estos acontecimientos no serán posibles, no es excusa para no festejar este Día del Orgullo friki aunque sea desde casa. Para ambientar tu entorno y darte un capricho inspirado en tu temática friki favorita, no te pierdas esta lista de productos que hemos elaborado para ti.

Lámpara Snitch Dorada

Los fans del mundo de Harry Potter tienen muchos símbolos y elementos especiales de los libro y películas. La Snitch Dorada es uno de ellos ya que está presente desde el principio hasta el final de la historia y que es importante para el protagonista. Ahora puedes tenerla en tu habitación en forma de lámpara de luz tenue, cubierta con una campana transparente que, al tocarla, hará que se encienda el interior. Funciona con conexión USB y tiene 21 cm de altura.

Galletero de Star Wars

El universo de Star Wars es otro de los más grandes y con permanente presencia entre sus fans debido a las piezas audiovisuales que se generan y al gran apoyo que ha recogido a lo largo de los años. Aunque hay múltiples piezas de merchandising inspirada en el mundo Star Wars, hemos elegido esta figura de cerámica de R2-D2, uno de los personajes míticos, que sirve como galletero o como depósito en general para guardar cosas. La cabeza es la tapa de la estructura y cuenta con todos los detalles. También puedes encontrar la figura de BB-8, el casco de Darth Vader o el de un Stormtrooper.

Juego de funda nórdica Marvel

Para los fans de Marvel la cosa se complica al tener que escoger un solo personaje, dado la gran variedad de ellos y su popularidad generalizada. En este artículo te proponemos un juego de funda nórdica del superhéroe Spiderman con diseño de cómic e inspiración de metrópolis. Los colores son vivos y el material de la funda es lavable a máquina y apto par secadora. Incluye también funda de almohada a juego y ambas piezas son reversibles.

Funko Avengers Endgame Thanos

Siguiendo por el universo Marvel, también son destacados los supervillanos y uno de los que más popularidad ha alcanzado en los últimos años es Thanos. Como no podía ser de otra forma, los funkos son de los artículos más demandados para los fans frikis y aquí te recomendamos uno de ellos que da cuerpo Thanos con su armadura y su arma. La figura de vinilo viene con su caja y mide 9 cm. Súmalo a tu colección o empieza una nueva con este personaje.

Felpudo Friends Central Perk

Dejando a un lado el mundo de las películas y libros, una se las series más queridas y seguidas desde hace años, pese a ser considerada algo antigua, es Friends. El carisma y los atributos de cada personaje junto con las historias divertidas y cargadas de emociones, hacen que el público haya cogido cariño a esta serie y sus míticos símbolos. Uno de ellos es la cafetería en la que se suelen juntar los protagonistas, Central Perk. Inspirada en ella te presentamos este felpudo que dará la bienvenida a tus visitas y hará sacar una sonrisa a todo aquel friki de Friends.

Taza Juego de Tronos

Aunque esta serie llegó a su fin el año pasado, tal fue su repercusión y la cantidad de fans que consiguió que a día de hoy se siguen utilizando productos inspirados en su temática. Algo tan útil como una taza puedes hacer que te sientas como un Stark cada mañana, esta es de color negro pero puedes encontrar de muchos otros tonos y diseños.

Juego de roles La Casa de Papel

Una de las series españolas que más fama ha alcanzado en estos últimos años es La Casa de Papel. El profesor, sus atracadores y el resto de personajes han robado el corazón de muchos a golpe de monos rojos, revoluciones y mucha acción mezclada con historias personales. Ahora puedes vivir una experiencia cercana a la ficción con este juego en el que tendrás que elegir uno de los dos bandos para actuar con lo que consideres el bien o el mal.