Ruta gastronómica por las queserías de Alicante para celebrar el Día del Queso

"Con queso, pan y vino, se anda mejor el camino", ya lo decía el dicho. Este alimento, de tradición milenaria, hecho principalmente de leche animal ha evolucionado mucho con el paso del tiempo. Ahora, hay tantas variedades como paladares y la industria ha ido transformando las técnicas para adaptarse al consumidor actual.

El queso tiene hasta un día propio, que es el 27 de marzo, una fecha para poner en valor la tradición, la gastronomía, y por supuesto el campo. Hay muchas teorías acerca de su origen; la mitología griega lo atribuía a Aristeo su descubrimiento. Algunos historiadores sitúan su aparición con la domesticación de la oveja, entre el 8.000 a. C. y el 3.000 a. C. En España, los primeros hallazgos se descubrieron en la zona de los Pirineos y en la sierra cordobesa de Zuheros.

Castilla-La Mancha, Castilla y León, el País Vasco o Extremadura son algunas de las regiones que destacan por su calidad y tradición. Quizá la provincia de Alicante sea más desconocida en cuanto a su elaboración, pero también hay buenas queserías que lo fabrican y distribuyen por todo el territorio. Este fin de semana, EL ESPAÑOL te propone un tour para 'ponerse las botas' con este alimento gurmé.

Quesería San Antonio, Callosa de Ensarriá

Presentación de sus quesos para IFEMA en el año 2019. Queronsa Facebook

Fundada en 1968, la quesería 'San Antonio' en Callosa de Ensarriá ofrece quesos artesanales con leche pura de cabra y vaca, a través de las recetas tradicionales que los artesanos heredaron de sus padres. Esta empresa tiene varias explotaciones, distribuidas entre Alicante y Murcia. En cuanto a la materia prima que utilizan es la leche de cabra de raza Murciano Granadina y la leche de vaca de la raza Frisona. Su variedad más premiada (2016 World Cheese Awards), el semicurado de cabra, "sabor a leche fresca y campo, a buena mesa y en buena compañía", describen.

Quesería del Valle de Tibi, Tibi

Lili, de la Quesería del Valle de Tibi. Quesería del Valle Facebook

Lili es la propietaria de la Quesería del Valle de Tibi. Esta quesera artesana elabora desde 2011 sus quesos con la leche de cabra de su premio ganado. "No somos una industria, somos una familia", define su negocio. Los devotos del Valle suelen elegir la variedad del rulo. Pero también destaca el 'Capricho de la Pastora', un alimento en forma de bolas de queso que mezcla la leche de cabra con otros alimentos que lo dotan de gran sabor como pimienta, tomate o curry, entre otros.

La Vaquería del Camp d’Elx, Elche

Queso de vaca al romero. La Vaquería del Camp d'Elx

La Vaquería del Camp d'Elx pertenece a Ganados Miralles CB, una empresa familiar con más de 50 años de historia. Se trata de queso totalmente artesanal, cuya materia prima viene de las vacas que tienen en un terreno en la pedanía ilicitana de Daimés. Ofrecen distintas variedades de queso (curado, semicurado y tierno). 'El vaquerito' es un queso curado de vaca elaborado con leche propia de la vaquería. Destacan otros como el queso de vaca artesano al romero o queso tierno con cominos.

Queso de La Nucia

Queso de La Nucía. Triplecaña Wikipedia

JFS queso fresco de La Nucia. Se trata de una variedad de queso originaria de La Nucia. Protegido con una marca de calidad desde dicimbre de 2008, este queso está elaborado con leche de cabra y vaca. Presenta una forma muy original porque no tiene corteza y cuenta con una textura gelatinosa y blanda. Aunque es originario de una quesería de la localidad, ahora también lo elaboran otras empresas de España.

Mommus Foods, Alicante

Cristina Quinto, fundadora de Mommus Foods. Morell EFE

La alicantina Cristina Quinto dejó su trabajo como analista de banca para fundar Mommus Foods, una empresa de queso (no queso). Es decir, no utiliza derivados animales para la elaboración de sus productos. Es queso vegano, elaborado principalmente a base de agua, fermentos vegetales y sal. Su particular camembert, hecho de anacardos, ha ganado varios premios, el más reciente el reconocimiento de la plataforma Abillion que le sitúa como uno de los diez mejores quesos veganos en su ránking mundial.

Sigue los temas que te interesan