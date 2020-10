Dime dónde vives y te diré cuál es el mejor queso y el coste: los 26 denominación de origen por provincias

El queso. Ese producto lácteo milenario y básico de las dietas de todo el mundo y, en este caso, de la gastronomía mediterránea, está hecho para tomarlo solo, como complemento, con pan, maridando un buen vino... de todas las maneras. Siempre es una buena opción. Y es que en España existe gran tradición quesera, ya que se elabora por todos los rincones del país. Pero, evidentemente, no todos son iguales —ni parecidos—, pues las condiciones climáticas, las razas de los animales que producen la leche necesaria para fabricarlos o, simplemente, la tradición y la tierra, hacen que España cuente con 26 quesos con Denominación de Origen (D.O.) avalados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Todos se hacen a partir de la leche de las diferentes razas de vaca, de oveja y de cabra que pueblan los diferentes y ricos paisajes españoles. Desde la vaca frisona, que pasta por todo el norte de España hasta la cabra palmera, que recorre todos lo recobecos de la isla canaria de La Palma, pasando por las ovejas churra y merina, pobladoras de las Castillas y Extremadura.

El caso es que la materia prima que dan todas estas especies autóctonas han dado lugar a multitud de quesos: tiernos, semicurados, curados... Y, por ello, y a colación de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha sistematizado los 26 quesos españoles con denomnización de origen, EL ESPAÑOL ha querido realizar una guía en la cual ustedes, como consumidores, podrán descubrir cuáles son, dónde se elaboran y a qué sitio puede acudir para comprararlos y degustarlos. Aquí los tiene, por orden alfabético:

1. D.O. Afuega'l Pitu

En Asturias

El queso con D.O. Afuega'l Pitu de la fabrica Ca Sanchu.

Este queso es uno de los más antiguos que se elaboran en el Principado. De hecho, su nombre, que está en asturiano se traduce como “Ahogar la garganta”, ya que el tradicional producto lácteo tiene una forma “compacta y firme”, según explican desde esta denominación de origen creada en 2003.

Entre los quesos con D.O. Afuega'l Pitu más destacables en la actualidad se encuentran los ganadores del Certamen Número XL del Quesu Afuega’l Pitu, celebrado en la parroquia asturiana La Foz de Morcín este 2020. De hecho, de los cuatro tipos de queso de esta D.O., la quesería Ca Sanchu se alzó con dos primeros premios gracias a su Atroncau Blanco y a su Trapo Roxu.

Si usted quiere degustarlos, tendrá que desplazarse a comprarlos físicamente en su sede, situada en el municipio de Grau. También puede recurrir a algunas páginas de Internet en las cuales los comercian y se lo envían a casa. En cuanto a su valor, por ejemplo, el rojo le costaría 6,50 euros la unidad, que pesa alrededor de unos 450 gramos.

2. D.O. de l’Alt Urgell i la Cerdanya

En Gerona y Lérida

El queso Urgèlia, con D.O. de l’Alt Urgell i la Cerdanya.

Esta denominación de origen es la más importante de Cataluña en cuanto a quesos se refiere. Pero la elaboración de este D.O. lácteo se concentra, sobre todo, en la zona norte de Gerona y Lérida. De hecho, existe un estrecho vínculo entre el queso de l’Alt Urgell i la Cerdanya y la cordillera de los Pirineos.

Realmente, si el consumidor quiere elegir qué queso de vaca de esta denominación de origen se lleva al paladar no tendrá donde elegir. El motivo: es la fábrica de la Cooperativa Cadí la que elabora, en exclusiva, este queso usando la lecha de las vacas que pastan en el Alto Urgel y la Cerdeña.

En este sentido, el queso estrella que comercia la fábrica centenaria, a unos 18 euros el kilo, es el Urgèlia, que además este año ha sido galardonado con una medalla de oro en la edición 2020 de los Sofi Awards. Lo podrá adquirir en queserías especializadas o por Internet.

3. D.O. Arzúa-Ulloa

En La Coruña, Lugo y Pontevedra

Dos quesos con D.O. Arzúa-Ulloa, comerciados por Alcampo y Carrefour.

Este es uno de los quesos más importantes de Galicia. Pese a que no se elabora en ninguna comarca de Orense, el resto de las provincias cuentan con queseras que elaboran este producto hecho con leche de vaca. Según el portal Es Queso, especialista en el sector, Arzúa-Ulloa es la segunda denominación de origen que más produce en España. Esta prolífica D.O. cuenta con tres tipos: el normal, de Granxa y el curado.

La denominación de origen Arzúa Ulloa, al producir, de media, más de 3 millones de unidades de queso anuales, llega a varios supermercados como Alcampo, que comercia bajo la marca Auchan Selection, la unidad de 500 gramos a 4,79 euros o Carrefour, que, por su parte, le ofrece uno bajo el nombre De Nuestra Tierra a 11,90 euros cada kilo.

Pese a ello, si usted quiere degustar alguno premiado recurra, por ejemplo, el de la marca Ruta Xacobea, que obtuvo una medalla de bronce en los World Cheese Awards de 2018.

4. D.O. Cabrales

En Asturias

Dos quesos con D.O. Cabrales. A la izquierda, el de Central Lechera Asturiana. A la derecha, el de la quesería Arangas.

El Cabrales. Es uno de los quesos más populares de la tierra que le vio nacer, Asturias, y de toda España. Esta D.O., de hecho, ya tiene casi 30 años de historia pues se creó en 1981 y su tradicional elaboración está basada en la “leche cruda de vaca o con mezcla de cabra y oveja”, según esgrime el Consejo Regulador.

Pese a su fuerte sabor, este queso supone un manjar para los paladares más queseros. De hecho, al ser tan popular también se puede encontrar con facilidad en cualquier cadena de supermercados de España. Por ejemplo, Dia vende una cuña de queso de Cabrales, elaborado por Central Lechera Asturiana, a 2,85 euros (28,50 euros el kilo). En Carrefour está a la venta el Cabrales de la quesería La Pandiella, que es más barato. Cuesta 23,90 euros cada kilo.

Pero, nuevamente, si usted quiere un queso D.O. Cabrales con mención puede adquirir el que se elabora en la quesería Arangas, en Las Arenas (Asturias), el cual, en 2019, pasó a la historia de los Guiness World Records, ya que un ejemplar del producto fue subastado por la friolera de 20.500 euros. Lo adquirió el restaurante el Llagar de Colloto.

5. D.O. Camerano

En La Rioja

El queso semicurado Los Cameros, un D.O. Camerano.

Esta comunidad autónoma es famosa por los vinos de D.O. Rioja, pero, también cuenta con su propia denominación de origen quesera. Se trata de la D.O. Camerano, que se fabrica en especial a los alrededores de la sierra de los Cameros. Este queso se elabora a partir de los casi mil litros de leche que producen las cabras riojanas cada año, según explican desde la propia denominación de origen.

Este queso, sin embargo, a diferencia de los dos últimos, es más difícil de encontrar en todos los supermercados. Sólo algunas superficies de la cadena Eroski los comercian. Pese a todo, Internet es siempre una solución. En este caso, usted puede adquirir, por ejemplo, el queso semicurado Los Cameros, “bajo la firma de Francisco Javier Martínez, maestro quesero”, a través de su propia web. La pieza, de entre 830 y 850 gramos vale 15,15 euros.

De hecho, este semicurado con D.O. Camerano sólo es elaborado por la familia Martínez y, además, el pasado año obtuvo una medalla de bronce en los World Cheese Awards. Su primo, el queso curado, se alzó con una medalla de plata.

6. D.O. Casín

En Asturias

Dos quesos asturianos con D.O. Casín.

El Principado, como todo el norte de España, es una tierra que acumula D.O. de queso por doquier. Otra de ellas es la de Casín, ubicada en una comarca al sureste de Asturias. Es ahí donde se elabora este queso a partir de la leche entera y cruda de vaca. Según afirma esta D.O., “el Casín es uno de los quesos más antiguos de España, y quizá del mundo”.

En este caso, aunque no es el queso asturiano más famoso, sí se puede encontrar en algunos supermercados como Alcampo, que oferta uno elaborado por Central Lechera Asturiana bajo el nombre El Maestro Quesero por 11,50 euros la pieza de 250 gramos. También se puede encontrar en el supermercado asturiano Alimerka.

Pese a ello, el producto también tiene una versión premium avalada por los galardones que pueda tener. En este caso, el queso con D.O. Casín elaborado por las queserías Redes y Viejo Mundo obtuvieron una medalla de plata en los World Cheese Awards de 2016.

7. D.O. do Cebreiro

En Lugo

Dos formatos del queso fresco de Castelo de Brañas, con D.O. do Cebreiro.

Aunque este queso no sea tan prolífico como la gigante de las D.O. gallegas, Arzúa-Ulloa, el queso D.O. do Cebreiro es un queso de gran tradición y antigüedad. De hecho, en 1750, en la Historia General del Reino de Galicia, escrita por Pascasio de Seguín, ya se describe a este producto como “de los mejores gustos y de los más delicados del mundo”. De hecho, según explica el Consejo Regulador, “el rey Carlos III se lo regalaba a su hermana, la reina de Portugal”.

Es por ello que esta tradición quesera de la zona oriental de Lugo se ha mantenido de la mano de cuatro productores: Castelo de Brañas, Carlos Reija Fenández, Enrique Fernández Paradela y Begoña González Cela. De todos ellos, fue el queso fresco de Castelo quien obtuvo una medalla de oro en los últimos premios a los mejores quesos de Galicia. Este queso se puede comprar a 7,50 euros la unidad de 500 gramos a través de su página web oficial.

8. D.O. Flor de Guía

En Las Palmas

El queso El Cortijo de Caidero, con D.O. Flor de Guía.

Esta denominación de origen es joven, ya que nació en 2017, sin embargo, el queso que defiende a capa y espada data de principio del siglo XVI. De hecho, este producto ni siquiera se elabora en todas las Islas Canarias, sino que sólo se fabrica en el noroeste de Gran Canaria. Es básico en este producto que al menos “un 60%” de la leche que se emplee para su fabricación tiene que ser de oveja canaria, explica la D.O.

Aunque en la Península estos quesos no se comercian en supermercados, salvo Makro, para mayoristas, sí que se pueden adquirir en queserías especializadas o por Internet. Uno de los mejores es el queso El Cortijo de Caidero, con D.O. Flor de Guía, recientemente premiado como el Mejor Queso de Canarias 2020, en el marco del Concurso Oficial de Quesos de Agrocanarias.

9. D.O. Gamonedo

En Asturias

El queso con D.O. Gamonedo, elaborado en la quesería Toriello.

Tras el Cabrales, el queso D.O. Gamonedo —o Gamonéu como se conoce popularmente— es el queso más famoso de Asturias. Hecho en la zona aledaña a los Picos de Europa, el Gamonéu es popular por su inusual proceso de maduración en las propias cuevas de la montaña. La leche empleada para este queso es de oveja, vaca y cabra.

En la actualidad, son 24 queseras las que componen esta denominación de origen que protege uno de los productos más ancestrales de Asturias, que tiene dos variedades: la elaborada en “el puerto” y la fabricada en “el valle”. Aunque este queso es muy popular en toda España, no se comercializa, por regla general, en los supermercados.

Por ello, usted debe recurrir a la web para adquirirlo a no ser que esté paseando por los Picos de Europa asturianos. Por ejemplo, se puede encontrar la pieza de 600 gramos de queso Gamonéu elaborado en la quesería Toriello por 11,20 euros. Este queso, según afirma su envase, fue “el más vendido de 2017”.

10. D.O. Ibores

En Cáceres

El queso Flor de las Villuercas, con D.O. Ibores.

Esta D.O. del año 2005 cuida el queso de cabra producido al oeste de Cáceres (Extremadura). Las queserías dejan madurar durante unos 100 días, como mínimo, para que se pueda considerar “artesano”, explican la denominación de origen Ibores.

En la actualidad solamente seis queserías extremeñas han heredado la manera tradicional de hacer este queso y componen la D.O. Son las queserías Almonte, la Berrocales Trujillanos, la de las Villuercas, la de Ignacio Plaza Marsical, la Isabel y la Luis Fernández León.

Como ocurre con buena parte de los quesos D.O., no se encuentra con facilidad en las cadenas de supermercados. De ahí que sea necesario recurrir a la web —o viajar a Cáceres— para poder degustar uno de estos quesos de Ibores. Por ejemplo, puede comprar el queso Flor de las Villuercas por 16,60 euros en Internet (19,53 euros/kilo). Si quiere recurrir a uno premiado, el Monterreña, elaborado por la quesería Almonte, cuenta con el Premio Extrema Selección al Mejor Queso de Cabra con D.O.

11. D.O. Idiazábal

En el País Vasco y Navarra

A la izquierda el queso premiado Azkarra y, a la derecha, el queso Belai, ambos con D.O. Idiazábal.

Este queso se produce en las tres provincias del País Vasco —Vizcaya, Guipúzcoa y Álava— y también en la comunidad foral de Navarra. Pero fue hasta 1987 cuando se creó la D.O. con el fin de “defender a los auténticos elaboradores de quesos Idiazábal”. El queso está hecho a partir de leche cruda de oveja Latxa y Carranzana, dos razas ovinas que pastan por las tierras de Euskal Herria.

Hasta 127 fábricas queseras de ambas comunidades autónomas producen este producto básico de la gastronomía vasca que comercia en diversos supermercados, pues es uno de los quesos españoles con más renombre. Por ejemplo, El Corte Inglés vende el queso Belai con D.O. Idiazábal por 20,90 euros el kilo o también, Carrefour lo comercia bajo la denominación De Nuestra Tierra a 22,95 euros el kilo.

Si quiere probar alguno con reconocimientos, por ejemplo, recurra al queso Idiazábal de Azkarra, que el pasado año recibió una medalla de oro en los World Cheese Awards. Este queso es elaborado de manera artesanal en el municipio alavés de Galarreta.

12. D.O. Mahón-Menorca

En Baleares

El queso Son Vives, con D.O. Mahón-Menorca, uno de los premiados recientemente.

Éste es un queso de tradición milenaria, según afirman desde la D.O. Pero fue hasta el siglo XIII cuando ya se popularizó “su comercio exterior”. El Mahón-Menorca fue atravesando los siglos en la isla balear hasta que en 1985 se decidió crear una D.O. con el fin de defender sus intereses.

Este queso, no obstante, está fabricado a partir de la leche de las vacas menorquinas pero será “el viento, la humedad y la luz de Menorca” las encargadas de dar al queso su “sabor peculiar”, explican desde la D.O. El Corte Inglés, en su prolífica sección de charcutería y quesería, será de las escasas cadenas que venden quesos con esta D.O. Por ejemplo, venden uno de la marca Torralba por 18 euros el kilo.

En la actualidad, sin embargo, hay tres quesos con esta D.O. que, según los World Cheese Awards, están por encima de sus competidores. En la pasada edición, el queso curado Mahón Menorca, hecho en la finca de Son Vives; el queso Mahón Menorca Quintana curado y el queso añejo de Subaiba, obtuvieron, cada uno, su medalla de oro en la competición quesera.

13. D.O. Majorero

En Las Palmas

El queso semicurado Maxorata, con D.O. Majorero.

El queso Majorero es canario. Sin embargo, sólo una de las siete islas del archipiélago cuentan con esta D.O. en su haber. Se trata de la isla de Fuerteventura, en la que habitan las cabras de raza majorera, cuya leche será la base de este tradicional lácteo. Pese a ello, según esgrimen desde la D.O., el nombre del queso “deriva de Maxorata, la palabra aborígen que definía a la isla de Fuerteventura”.

Son 22 queserías las encargadas de producir, en la actualidad, este queso canario, que presenta tres grados de maduración: el tierno, el semicurado y el curado. Si usted quiere degustarlos, Hipercor, por ejemplo, vende a 21,50 euros el kilo el queso semicurado de la marca Maxorata. De hecho, este queso, elaborado con pimentón, fue elegido en 2018 como el mejor de su categoría en los World Championships Cheese. Es elaborado por el Grupo de Ganaderos de Fuerteventura.

14. D.O. Manchego

En Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Albacete

A la izquierda, el queso con D.O. Manchego vendido por Mercadona. A la derecha, el de Dia.

Otro de los quesos más conocidos en España y en el mundo con denominación de orígen es el manchego. La única de las provincias de Castilla-La Mancha, cuyo territorio no forma parte de la D.O., es Guadalajara. Lo más característico de este queso es que es un derivado de la leche de oveja de raza manchega y, además, debe tener una “maduración mínima de 30 días” para una pieza que sea inferior al kilo y medio o de 60 días “para el resto de formatos”, explica la D.O.

En este caso y a causa de su gran demanda, todas las cadenas de supermercados de España cuentan con queso manchego en sus estanterías. Dia, por ejemplo, vende una cuña de 250 gramos a 3,85 euros bajo la denominación de Dia Delicious, su marca blanca de productos premium. El fabricante Cristo del Prado, por ejemplo, es el que abastece a Mercadona de este queso curado con D.O. El supermercado valenciano vende la cuña a 4,55 euros y su peso, en este caso, es de 450 gramos.

Pero si a usted le apetece probar un queso manchego galardonado, puede probar el de la marca Nuestra Señora de Fuentes, hecho en Cuenca. Cuenta con una maduración mínima de doces meses y en la última edición de los World Cheese Awards se llevó una medalla de oro.

15. D.O. de Murcia

En Murcia

A la izquierda el queso Villa Vieja y, a la derecha, el Palancares, dos productos con D.O. de Murcia.

Murcia es otras de las regiones de España con su propio queso con D.O. Según explica el Consejo Regulador, la tradición quesera de la Región es centenaria. De hecho, la autonomía cuenta hoy en día con hasta tres tipos de quesos con denominación de origen: el curado, el fresco y el vino. Es más, los dos primeros se encuentran bajo el mismo paraguas, sin embargo, el de Murcia al Vino —del que se hablará en el siguiente epígrafe— tiene su propia D.O.

Lo que sí tienen común estos quesos es que están fabricados a partir de la leche que produce la cabra de raza murciana “apreciada mundialmente por su abundante producción de leche y capacidad de adaptación a los ecosistemas más áridos”, explica la D.O. De este modo, son siete las queseras que aprovechen esta “abundante” materia prima.

Este queso, en general, es bastante accesible para los consumidores, ya que se puede encontrar en diversas superficies como El Corte Inglés, con su queso curado Villa Vieja D.O. Murcia a 19,25 euros el kilo. Si el cliente está en Murcia o autonomías colindantes podrá verlo en el resto de superficies. Pese a ello, si usted quiere saborear un queso de cabra con D.O. Murcia premiado, recurra al Palancares, que fue coronado como el mejor queso de España en 2018.

16. D.O. de Murcia al Vino

En Murcia

El queso De Nuestra Tierra, comerciado por Carrefour, con D.O. de Murcia al Vino.

Pero el más llamativo de los quesos con D.O. murciana es el elaborado “al Vino”. Tanto que cuenta con su propia denominación de origen. Hecho con leche de cabra murciana, lo que caracteriza a este queso son “los lavados de la corteza con vino tinto de las D.O. Murcia (Jumilla, Yecla y Bullas)”, cuentan desde esta denominación de origen.

Carrefour, por ejemplo, hace que este queso puede llegar hasta cualquier rincón de España gracias de la marca propia De Nuestra Tierra bajo la cual se ofrece el queso de Murcia con D.O. al vino —entre otros— por el precio de 3,50 euros la cuña de 220 gramos, lo que se traduce en 15,91 euros el kilo. Si quiere adquirir uno que tenga premios en sus vitrinas, el Montesinos es una buena elección, pues cuenta con seis premios internacionales.

17. D.O. Nata de Cantabria

En Cantabria

El queso La Pasiega de Peña Pelada, con D.O. Nata de Cantabria.

Como todo el norte de España, rico en D.O. de quesos, la comunidad autónoma de Cantabria cuenta con tres de ellas. Una, es la D.O. Nata de Cantabria, cuyo queso está elaborado a partir de la leche de la vaca de raza frisona. Es muy suave y según el portal especializado Es Queso, el Nata de Cantabria “es una evolución del queso pasiego”.

Pese a que este queso lleva la palabra “nata” en su nombre, no tiene nada que ver con ese otro producto, sino que lo bautizaron así por su “cremosidad”. En la actualidad, son cinco los fabricantes los que componen esta D.O. desde 1985: La Bien Aparecida, El Carmen, La Estela, La Pasiega de Pelada y Prama.

Para adquirir este producto, el consumidor deberá recurrir a la web, puesto que no se comercia habitualmente en las cadenas de supermercados. Eso, o pasearse por la zona situada entre los municipios cántabros de Tresviso y Bejes, donde se elabora este queso. Un ejemplo, el queso de La Pasiega de Peña Pelada, comerciado a 10,31 euros la pieza de un kilo.

18. D.O. Palmero

En Santa Cruz de Tenerife

El queso con D.O. Palmero, elaborado en la isla Canaria de La Palma.

Pese a que este queso se elabora en la provincia de Tenerife, la D.O. sólo cubre el territorio de la isla de La Palma. De ahí su nombre de queso palmero: por la isla y por la raza de cabras de la cual se obtiene la leche para elaborar este queso de tradición centenaria, la cabra palmera.

En la actualidad, 24 marcas son reconocidas por el Consejo Regulador de esta D.O. Y todas ellas han heredado la “forma artesanal” de elaborar este queso. El producto, sin embargo, no se encuentra fácilmente en la Península a no ser que se recurra al comercio de Internet o a queserías especializadas. En la isla de La Palma una de las maneras de comprarlo es acudiendo a los mercadillos que se montan cada día en los diversos puntos.

Algunas marcas que se pueden destacar del queso palmero son Quesos La Viñita, Granja Los Tumbitos o La Candilera. El precio medio de este queso es de, aproximadamente, 25 euros el kilo. Cabe destacar que este 2020, toda la D.O. ha obtenido seis medallas en el Concurso Oficial de Quesos de Agrocanarias.

19. D.O. Picón-Bejes-Tresviso

En Cantabria

El queso con D.O. Picón-Bejes-Tresviso de la quesería Andara.

Este queso azul, como el asturiano con D.O. Gamonedo, también se madura en las cuevas aledañas a los Picos de Europa, lo que le otorga su sabor fuerte y característico. Las leches que se emplean para su elaboración son de origen bovino, ovino y caprino, según esgrimen desde el Ministerio de Alimentación.

Esta D.O., nacida en 1994, se creó para defender los intereses de estos quesos cántabros que se producen, en su mayoría, en la Comarca de Liébana, donde puede adquirirlos a cualquiera de sus fabricantes como la quesería de Javier Campo. Esta fue galardonada con el primer premio de la última edición del certamen organizado por la Asociación Frisona de Cantabria por su Picón-Bejes-Tresviso. De hecho, en 2019 fue nombrado el mejor queso de Cantabria.

En cuanto a su compra online, usted puede encontrar algunos quesos con esta D.O. como el que elabora la quesería Andara a 12,45 euros la pieza de 500 gramos, aproximadamente.

20. D.O. Roncal

En Navarra

A la izquierda, el queso El Pastor de Roncal y, a la derecha el Ronkari, dos productos con D.O. Roncal.

Este queso tiene una “tradición milenaria” para su elaboración, cuenta la D.O. Roncal, encargada de la protección de este producto lácteo que se elabora en el valle del Roncal, situado al norte de Navarra. El tiempo de maduración requerido para la maduración de este alimento, hecho con leche de oveja cruda, es mínimo de cuatro meses.

Este queso se puede adquirir, por ejemplo, en El Corte Inglés, que comercia el de la marca Ronkari a 18,90 euros el kilo. También el supermercado de origen vasco Eroski comercia una cuña de 350 gramos a 6,99 euros bajo el nombre de Eroski Seleqtia (19,97 euros el kilo).

El consumidor también puede buscar uno premium, el queso El Pastor Roncales, que ha recibido en los últimos 30 años varias condecoraciones tanto nacionales como internacionales, lo que le hacen “el más premiado”.

21. D.O. San Simón da Costa

En Lugo

A la izquierda, el queso con D.O. San Simón da Costa Catadoiro y, a la derecha, el De Nuestra Tierra, una marca propia de Carrefour.

Al este de la provincia de Lugo, en la comarca de la Tierra Llana, se emplazan las nueve empresas de elaboración de queso D.O. San Simón da Costa. Este producto se elabora gracias a la “leche de vaca, de las razas rubia gallega, pardo-alpina y frisona”, según explica el Consejo Regulador de esta denominación de origen.

En su fase de ahumado, se emplea la madera del Abedul, un árbol típico de esta región gallega, lo que otorga al queso un sabor "único". Si el consumidor quiere degustarlo, podrá comprar este queso ahumado en Carrefour, bajo la denominación de su marca propia De Nuestra Tierra por 16,44 euros la pieza de 1,1 kilos.

El Corte Inglés también oferta el de la marca Catadoiro a 12,50 euros el kilo. Nuevamente, si usted quiere probar uno premiado, puede comprar el de la quesería Prestes, que se llevó una medalla de plata en los World Cheese Awards.

22. D.O. de La Serena

En Badajoz

Uno de los quesos con D.O. de La Serena.

La D.O. del queso de La Serena sólo se encuentra en la provincia de Badajoz (Extremadura) y su fin es salvaguardar este producto hecho con leche de oveja de la raza merina. De los quesos D.O. extremeños es, quizá, el más desconocido.

No es fácil poder hallarlo en los supermercados habituales, por lo que lo más recomendable es recurrir a la web. Por ejemplo, se puede encontrar por 16 euros la unidad 800 gramos de este denominación de origen.

23. D.O. Tetilla

En La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra

El queso con D.O. Tetilla de la marca Fonte Os Anxos.

La de Tetilla, junto a la de Arzúa-Ulloa, es la denominación de origen de queso gallega más conocida e importante de Galicia. En este caso, hay productores en las cuatro provincias de la autonomía. Está hecho a partir de la mezcla de las leches de las vacas de razas frisona, pardo-alpina y rubia gallega desde hace siglos.

De hecho, según explica el Consejo Regulador, “los primeros testimonios contrastados e irrefutables sobre el queso Tetilla se remontan a 1753”. Esa tradición quesera la han heredado hasta 30 elaboradores desperdigados por toda Galicia. En este caso, además, es fácil de encontrar en cualquier superficie de España. Ejemplo de ello es el de 550 gramos de la marca Fonte Os Anxos, comerciado en Dia a 5,49 euros, o el de Central Lechera Gallega, que se encuentra en Carrefour a 7,86 euros el kilo.

Como queso premiado destacado, encontramos al que se elabora en las queserías Sarrianas, situadas en el municipio lucense de Sarria y que, en la última edición de los World Cheese Awards, fue galardonado con una medalla de oro.

24. D.O. Zamorano

En Zamora

A la izquierda, la cuña del queso De Nuestra Tierra de Correfour y, a la derecha, el Vellón de Fuentesaúco, ambos con D.O. Zamorano.

Pese a la gran tradición ganadera y, en consecuencia, quesera que tiene la comunidad de Castilla y León, sólo uno de sus quesos tiene denominación de origen. Se trata del queso Zamorano, cuya D.O. nació en 1993. Es elaborado a partir de la leche de la oveja “autóctona” de las razas “churra y castellana”, según explican fuentes del Consejo Regulador. Tiene que tener mínimo 100 días de maduración.

De hecho, el secreto de la correcta elaboración de este queso lo guardan ocho empresas queseras zamoranas entre las que se encuentran Lácteas Castellano Leonesas o Queserías de Zamora. Para encontrar este producto sólo tendrá que ir a su Carrefour más cercano, en donde se comercia a 3,95 euros bajo el nombre De Nuestra Tierra, la cuña de 250 gramos de este queso zamorano. También, El Corte Inglés vende el Vellón de Fuentesaúco a 18,90 euros el kilo.

25. Quesuco D.O. de Liébana

En Cantabria

A la izquierda el quesuco D.O. de Liébana de la marca Río Deva y, a la derecha, el de la marca Baró.

La última de D.O. del norte de España expuestas en este artículo, aunque no por ello menos importante, es la del quesuco de Liébana. Elaborado en Cantabria, concretamente, en ocho municipios entre los que se encuentran Cabezón de Liébana y Cillorigo de Liébana.

En este caso, son seis los maestros queseros los que componen esta D.O. que protege a este queso. Son: Alles, Baró, Peña Cortés, Peña Sagra-La Lolla, Peñalón y Río Deva. Todos ellos maduran sus quesucos de Liébana entre uno y dos meses.

En este caso, salvo en Eroski, no es fácil encontrar estos quesos en las cadenas de supermercados. Pero a través de la web sí se hallan varios de ellos como el quesuco de Liébana de Río Deva de 400 gramos a 8,60 euros. O, también, el de la marca Baró, de 550 gramos a 9,90 euros.

26. Torta del Casar D.O.

En Cáceres

A la izquierda, la Torta del Casar D.O. de la marca Gran Tajo y, a la derecha, la 1790 Antaño.

Cierra la guía la famosa Torta del Casar que, aunque no lleve la palabra “queso” en su nombre, es la única de las D.O. de quesos de España de la que aún se ha hablado. Este queso es producido en la provincia extremeña de Cáceres a partir de “leche cruda de oveja procedente de ganaderías controladas, cuajo vegetal y sal”, esgrimen desde el Consejo Regulador. Es un producto centenario, que se cuaja con cardo silvestre, y es elaborado por siete empresas queseras como Quesos del Casar o Quesos Artesanales Extremeños.

En este caso, al ser más popular que otros y tener más demanda, se puede encontrar en varios supermercados como Alcampo, que vende la Torta del Casar Gran Tajo a 12,95 euros la unidad de 650 gramos. O Carrefour, que por ejemplo ofrece la de 1790 Antaño a 8,97 euros la unidad de 300 gramos. Este queso, además, cuenta con el Primer Premio de Pasta Blanda de la Feria Nacional del Queso de 2016.