El Récord Guinness de la pompa de jabón más grande del mundo lo tiene Pierpaolo Laconi y está en Alicante

"El gran secreto de un artista de pompas es su mezcla de jabón", dice bromeando Pierpaolo Laconi. Este bubble man italiano que vive en Sant Joan d'Alacant desde 2017 ha conseguido el récord mundial de la burbuja de jabón más grande del mundo hecha con la mano. Empezó los trámites en noviembre de 2020, pero no fue hasta hace unas semanas cuando recibió la notificación oficial de la Guinnes World Records.

Durante el periodo más duro de la pandemia, Laconi, conocido por su nombre artístico como 'Whitedream' tuvo que decidir si seguía adelante con sus espectáculos o si, por lo contrario, lo dejaba todo para dedicarse a otra cosa. Al final, el artista apostó por sus burbujas, pero con un nuevo enfoque. Primero decidió escribir 'Bubbles art', un libro sobre pompas de jabón "explicadas a quién sabe, quién no sabe o a quién es simplemente curioso".

Tras sentir que lo del libro no era suficiente, se fue hasta la página web de Gunness World Records (autoridad mundial en materia de récords) para analizar las categorías relacionadas con las pompas de jabón. Laconi comprobó que el récord de la pompa de jabón más grande hecha con la mano (largest soap bubble blown by hand) estaba en 0,089metros cúbicos. Así que, con ayuda de su jabón "secreto" logró superarlo de forma considerable, hasta alcanzar los 0.25 metros cúbicos. "Yo soy alto. Mido 1,90 cm Y la burbuja ocupaba la mitad que yo".

De hecho, cuenta que una de las cosas más complicadas del reto fue medir la pompa de jabón. Este bubble man se puso en contacto con el profesor de matemáticas Lluis Bonet Juan, quien "con todo el entusiasmo del mundo" y sus "herramientas matemáticas" le ayudó a comprobar cuál era el tamaño real del objeto suspendido en el aire del interior del Auditorio de Sant Joan d'Alacant, lugar que la concejalía de Cultura del municipio le cedió para la prueba.

Pierpaolo Laconi es conocido como 'whitedream' en sus espectáculos con pompas de jabón.

Sobre qué supone conseguir un 'Récord Guinness', el italiano explica que no ha recibido ningún premio en metálico, pero que sobre todo es la "satisfacción" para uno mismo, así como la "publicidad" que recibe como artista creador de pompas. Desde El Español de Alicante preguntamos al artista si tiene pensado superar algún otro récord. "De momento me conformo con este, pero ya estoy pensando otros dos. No puedo decir cuáles son, pero también estarán relacionados con las burbujas", confiesa.

'The bubble artist'

Whitedream visitó por primera vez Alicante para visitar a un amigo. Pero, se enamoró de la ciudad y se quedó. Pierpaolo Laconi es también presentador del Tour Music Fest, un festival de música europeo con sede en Italia.

El día a día de Whitedream está repleto de pompas de jabón. Ahora está de gira por toda España con 'Dreaming Bubbles', un espectáculo visual basado en la creación y manipulación de las pompas de jabón. La fecha más cercana para ver su espectáculo es el 19 de marzo en la localidad de San Fulgencio.

