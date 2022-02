Alicante analiza la lucha contra la LGTBI-fobia en el deporte: "No estamos al nivel de las leyes"

"Si te metes en Twitter y ves mensajes como el típico mensaje de un periódico dedicado a un deportista del colectivo LGTBI y las respuestas son caritas vomitando, ¿qué motivos tienen esa gente para escribir esas cosas?". Así resume una deportista lo que es vivir la LGTBI-fobia ahora. Un ejemplo gráfico antes de que este jueves la Universidad de Alicante analice este fenómeno.

"La realidad que existe a día de hoy no es la de hace diez años", se arranca uno de esos ponentes en la mesa redonda de la facultad de Educación, Toni Travieso. Este profesor universitario es vicepresidente de Panteres Grogues, una asociación deportiva surgida en Barcelona a mediados de los años noventa. Y con eso señala que "ha cambiado a mejor y peor".

En lo segundo coincide Jose Ferri: "Somos conscientes de que hay un aumento impresionante en los delitos de odio contra la comunidad LGTBI". Este analista valenciano, que ha asesorado al Ayuntamiento de Valencia en la campaña para conseguir los Gay Games en 2026, también participa en esta mesa y tiene claro que la visibilización es una forma de "luchar contra los problemas que tienen los atletas del colectivo LGTBI".

Y otra forma de ayudar a frenar la expansión de los mensajes de odio es mediante los análisis como este encuentro que la UA acoge dentro de las celebraciones de día contra la LGTBI-fobia en el deporte. Ahí Roberto Mohedano, director del secretariado de responsabilidad social, valora que "la universidad es una burbuja inclusiva donde está bastante aceptado y a la orientación sexual no se le da importancia".

Espacio de libertad

Mohedano reconoce los problemas que sí existen. Y se lo han dicho cara a cara. "Un alumno me dijo que 'cuando llego a la universidad es cuando tengo libertad para expresarme porque antes me he estado reprimiendo por miedo a ser insultado o maltratado'. Y por eso me siento orgulloso de que la universidad se tocan esos temas con naturalidad y carácter inclusivo".

Sigue los temas que te interesan