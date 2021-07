Las cinco miradas para el Orgullo LGTBI más político en Alicante

Naturalidad en representar a un partido y formar parte de la comunidad LGTBI. Ese es el mensaje que comparten los cinco representantes de partidos alicantinos que han querido participar en el debate sobre el Orgullo LGTBI. Lo que significa ser abiertamente reconocido como tal, las alegrías y los problemas que comporta y los debates internos en el año más político para el colectivo centran este encuentro organizado por El Español de Alicante.

"Es un orgullo representar al partido que más ha hecho por el colectivo", destaca Emilio Zaplana. Para el secretario LGTBI de la ejecutiva provincial del PSOE, "desde 2005 España se convirtió en un referente mundial en cuanto a los derechos LGTBI". Y ahí reconoce el papel del activismo: "No podemos entender todas las políticas que inició el partido socialista sin darle su sitio a los activistas que había detrás, como Pedro Zerolo".

La visibilidad LGTB en los partidos políticos Miquel Hernandis Alicante

Adrián Santos considera "lo importante es que al partido que represento defiende los derechos LGTBI desde el minuto 1". Como concejal de Ciudadanos en Alicante asegura que en su formación, "por encima de la cultura y religión está la libertad del individuo, por eso me siento muy cómodo y no me ha supuesto nada ser homosexual en mi partido".

"¿Qué voy a decir yo, siendo de Compromís?", arranca Rafa Mas. El edil de Alicante señala que "pertenezco a la coalición que representa los derechos humanos". Y, en alusión a Santos, "yo hablo de democracia en su pura esencia: respetar los derechos y libertades de las personas".

Las leyes valencianas

El activismo como base de Podemos es la referencia para el concejal de Alicante Xavi López. "Yo vengo de las calles, soy activista LGTBI y cuando acabe mi trayectoria política volveré a él, de donde no he salido nunca. Por tanto, es un orgullo formar parte de la lucha de los derechos sociales y del feminismo".

"Desde los 18 años formo parte del Partido Popular y nunca ha sido para mí un problema decir que soy gay", cuenta Santi Carbonell. Exvicesecretario de Nuevas Generaciones de educación en Alicante, valora que "allí he encontrado a muchos compañeros de partido que lo son y hemos tenido allí nuestra casa". Juntos, prosigue, "siempre hemos defendido el sentirnos libre en nuestro partido y que nos dejen debatir".

Debate interno

Pero ¿qué pasa cuando la formación política en la que uno milita se posiciona en contra de los valores que defiende? Zaplana dice sentirse afortunado porque eso no le ha pasado en el PSOE. "Y digo que he tenido suerte porque siempre ha abanderado la lucha del colectivo. En otros temas es difícil estar al cien por cien de acuerdo con la línea del partido, pero en el tema LGTBI no he tenido problemas".

López cree que "no hay que ocultar que hemos vivido en el último año momentos de debate duro a raíz del inicio del proyecto de la ley trans". Por eso, añade, "me sorprende que el partido socialista sí lo haga". En todo caso, "el debate dentro de los partidos es sano y necesario".

"El machismo, la lgtbifobia, está inserta en la sociedad y también la hay en los partidos políticos", reconoce López. "Claro que hay comentarios y posicionamientos que me hacen sentir incómodo. Pero mi partido ha sido capaz de impulsar una ley que será referente en toda Europa pese a las reticencias de muchos, también del partido socialista", concluye.

Y Zaplana tiene respuesta a ese comentario: "No voy a entrar en el debate en que la izquierda nos acusemos de apoyar más o menos los derechos del colectivo. Sé que vengo de un partido que ya ha demostrado mucho. Otros, con una vida más corta, consideran que pueden arrancar votos enfrentándose a la otra parte de la izquierda".

Mas recalca que "jamás" se ha sentido incómodo en Compromís por estas cuestiones. "Teníamos claro desde el principio la libre autodeterminación de género y la despatologización de las personas trans. Ningún pero. Y además orgullo. Porque a iniciativa de Oltra hemos sido de los territorios europeos más avanzados en la defensa de los derechos LGTBI".

Ese también es el sentir de Santos. Y recuerda que Ciudadanos "estuvo al lado de esa ley que fue pionera en la Comunidad Valenciana porque creíamos que era importante buscar el máximo consenso posible". Así, señala que su formación ha buscado, "desde el minuto 1, tender puentes entre la izquierda y la derecha en todo tipo de leyes, la LGTBI también. Y la ley trans la hemos apoyado sin fisuras. Y Ciudadanos siempre ha estado al lado del Ministerio de Igualdad para conseguir esta ley trans".

El voto en contra del PP en 2005 a la primera ley que permitía las bodas entre personas del mismo sexo lo recuerda Carbonell como una iniciativa "errónea". Aunque puntualiza que aquello fue una acción en contra "más que del matrimonio, de la terminología".

Ese fue "bastante duro" porque "la gente de izquierdas siempre ha clasificado que el PP estaba totalmente en contra. Y cuando tuvo la mayoría absoluta lo podría haber derogado y no lo hizo. A partir de ese momento, al darse cuenta, ha estado detrás del movimiento. Yo no me he casado pero lo haré y creo que tengo el mismo derecho que cualquier persona".