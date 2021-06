Un banco en Dénia contra la homofobia: el 86% repele los besos en público del colectivo LGTBI

No es un banco más, es un banco-escultura a favor de los afectos y de la diversidad y en contra de los prejuicios y la homofobia. Así lo ha presentado Dénia este miércoles el que ya ha bautizado como el 'Banco del Beso', una iniciativa simbólica enmarcada dentro del programa de actividades a favor del colectivo LGTBI, que el próximo lunes 28, celebra su día del Orgullo.

El Banco del Beso también es una respuesta a una de las grandes conclusiones extraídas por el estudio sobre diversidad sexual en el municipio, encargado por el ayuntamiento socialista a la UNED de la localidad, y cuya principal conclusión no deja lugar a dudas sobre lo mucho que queda por hacer en España.

Y es que el 86,2% de los encuestados considera "negativos" o incómodos los afectos de miembros del colectivo LGTBI en público; o dicho de otra forma, besarse con, por ejemplo, una persona de tu mismo sexo en la calle sigue siendo un problema para la heteronormatividad, lo que lleva a las personas implicadas a tener que cortarse según dónde estén.

Las conclusiones de este porcentaje no quedan aquí. Para el 32% de los ciudadanos de Dénia que han respondido, sí que ve con buenos ojos las manifestaciones de amor de las personas LGTBI, pero siempre y cuando sean "con decoro".

Estos nos lleva, como manifiesta a El Español De Alicante el concejal de Diversidad, Javier Scotto, a la resistencia de la cultura "del pero". "Es evidente que estamos en una situación de avance social, pero con 'peros'", avanza. "Eso nos oír expresiones del tipo 'no me importa que se besen, pero...' o 'no me importa que se casen, pero...'", añade.

Solo el 3% de los encuestados y encuestadas ve las muestras de afectos en público de dicho colectivo como "tiernas y bonitas", frente al 12% que directamente la tacha de "innecesarias". "No habrá igualdad real entre todas las personas mientras haya inequidades y asimetrías por cuestión de identidades y orientaciones del deseo", sostiene el diagnóstico, presentado en sociedad la semana pasada.

Bromas al colectivo

Asimismo, del estudio local se extraen otras conclusiones, como que el 92% de los encuestados ha escuchado o participado en bromas y chistes hacia el colectivo LGTBI; el 61,5 % de la muestra no conoce o no reconoce las siglas LGTBI + Q en su conjunto, "dato que muestra la importancia de seguir facilitando en las políticas municipales la información, sensibilización y formación en el ámbito de la diversidad sexual y los derechos sexuales"

El 55,6 % de la muestra tampoco conoce la legislación con respecto a la comunidad

LGTBI. "Todo esto indica que al margen de la profesión, estudios, género, se siguen

teniendo interiorizadas fobias, miedos, fantasmas y es evidente que en el inconsciente

colectivo social sigue habiendo tabú respecto a la comunidad del estudio", sostienen los autores del diagnóstico.

Plan Municipal

Con estos conocimientos de la investigación, se está preparando el primer Plan Municipal de Diversidad del Ayuntamiento de Dénia. El concejal del área sostiene que la ciudad es pionera en la comarca de la Marina Alta en promover un cuerpo normativo local y "posiblemente en toda la provincia de Alicante". El objetivo es que sea aprobado "el mes que viene".

Banco del Beso

Volviendo al principio, el también concejal de Igualdad ha explicado que el objetivo del 'Banco del Beso', instalado en la Plaza del Tenor Cortis es el de "dar visibilidad, para normalizarlas, las muestras de afectos de las personas LGTBI+ y convertir este Banco del Beso en un icono en general, de la afectividad de pareja, entre amigos, que tanto hemos echado de menos en tiempos de pandemia".

Junto al banco se incluyen dos citas célebres sobre el "amor oculto", una de Luis Cernuda, referente de la Generación del 27, "y quien no tuvo reparos en mostrar su sexualidad", recuerda Scotto, y que dice así: 'Proclama ante los hombres la verdad ignorada, la verdad de su amor verdadero'; la segunda, del escritor Joan Salvat-Papasseit, dice: 'Si en saps el pler, no estalviïs el bes, que el goig d'amar no comporta mesura¡' (Si sabes del placer no ahorres el beso, que el gozo de amar no entraña medida).