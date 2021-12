Los nombres de pueblos y pedanías más curiosos de la provincia de Alicante

En Alicante hay 141 municipios repartidos por toda la provincia; en la mayoría de los casos son pueblos de escasos habitantes, la mayoría de ellos, desconocidos. En esta entrega de hoy traemos algunos de ellos cuyos topónimos llaman especialmente la atención.

Balones

Perteneciente a la comarca de Cocentaina, el último censo arroja no más de 163 habitantes. Su explicación etimológica no queda clara, por un lado, investigadores aseguran que beben del prerromano y otros del árabe. A este respecto, se le presupone un significante de 'sabroso' o 'gracioso' cuando la ocupación morisca.

Sin embargo, las aclaraciones parece que llegaron en 2020, cuando el profesor Gonzalo Mateo Sanz, en su libro Topónimos y apellidos españoles de origen ibérico o prelatino asegura que su origen, íbero o prerromano, vendría de "bal-on-aiz" que significaría: "peñas junto al valle".

El casco histórico de Balones.

Anteriormente, de la época ibérica datan los famosos 'Toros de Balones', importantes esculturas encontrados en este pueblo y que se pueden visitar en el Museo de Prehistoria de Valencia.

Balones también saltó a la fama momentánea en 2010 cuando su alcalde dimitió -ya de por si algo raro- harto y "agobiado de una parte de sus vecinos". Tras estar dos mandatos, dijo a la prensa que no aguantaba "más la presión" de que "invadan" su vida privada y familiar "a toda hora", aseguró a la prensa Juan Ramón Nadal.

Quatretondeta

Desde el punto de vista político, Quatretondeta, próximo a Balones -comparten iglesia- y con poco menos de 200 habitantes, tuvo a la primera alcaldesa mujer de España... en 1924: Matilde Pérez Mollá, como se puede leer en una calle de este enclave.

El cartel de la película, en 2016.

Quatretondeta de la Serrella fue el nombre por el que se conocía esta localidad hasta que se decidió dejarlo simplemente como Quatretondeta en mayo de 1992. Su nombre obedece, en primer lugar, al diminutivo de Quatretonda, que según escribió Joan Carles Rodríguez en un estudio, significa "cuadra redonda".

Por otro lado, esta pequeña localidad alicantina se convirtió en escenario de una película del siempre difícil género mezclado de 'comedia y drama'. Pese al peso de sus protagonistas, José Sacristán y Sergi López, y a la buena acogida en el Festival de Málaga, apenas tuvo espectadores y solo recaudó 29.000 euros.

Castell de Castells

Situado al norte de la provincia, en la comarca de la Marina Alta, Castell de Castells reúne a menos de 450 vecinos en total. Su nombre no obedece a los castillos, como se podría creer, -sí que hay restos de uno de la época árabe situado sobre la Peña del Castellet- sino al río, de nombre Castells, que pasa por aquí. "Al pueblo se le citaba como el castillo del río Castells”, señala Jaime Guerri en su Historia de Castell de Castells.

En su término municipal se encuentra el yacimiento Pla de Petracos, declarado Patrimonio de la Humanidad. Se trata de uno de los enclaves de arte rupestre más importante del Neolítico de la península, cuyas manifestaciones pictóricas están vinculadas a los primeros grupos de agricultores y ganaderos que llegaron a las tierras del norte de Alicante, hace 8.000 años.

Pla de Petracos, por fuera. MARQ

La Romana

Como en el caso anterior, La Romana no se llama así por el significado de su nombre ya que no guarda relación ni con la capital italiana ni con nada que ver con el país transalpino.

Al contrario, su origen, como aseguran fuentes municipales, la tesis oficial es que procede del árabe “Al rumana”, que traducido al castellano significa “las granadas”.

Una escultura que homenajea a la uva en una de las entradas de acceso a La Romana.

Paradójicamente, en esta villa de 2.500 vecinos -fundada hace poco, en 1929- no se le conoce por el granado sino por la vid, de ahí a que esta zona es sinónimo de 'El valle de las uvas' -junto con Pinoso o Novelda-, el lugar de cultivo de las 'Uva de Mesa envolsada del Vinalopó' con la que muchos españoles celebran la entrada del año nuevo.

Villajoyosa / La Vila Joiosa

Villajoyosa o La Vila Joiosa, en valenciano, tiene uno de los topónimos más curiosos y controvertidos al mismo tiempo. La creencia popular se ha alimentado durante mucho tiempo de lo que hoy podría conocerse como una fake news al aludir a 'la joya de la Villa'; otra que se refería a un derivado de los griegos de la Jonia, en época colonial. De Jonia, Jonosa y de ahí Joiosa.

Pero según el investigador Pablo Ruiz de la Universidad de Alicante, se trata de un topónimo de época medieval que se refiere al concepto de Joiosa como "gozosa y alegre" para que sirviera de atractivo de cara a atraer nuevos colonos al asentamiento durante la Edad Media. Así también se crearon otros como Vista Alegre o Vistabella.

Las famosas casitas de colores que dan al litoral de La Vila Joiosa.

Más recientemente, en 2020, saltó la polémica en esta localidad de la comarca de la Marina Baja de 35.000 habitantes cuando el equipo de Gobierno local promovió una iniciativa para borrar el término en español y dejar solo el valenciano. Pero fue tal el revuelo y el malestar creado que se acabaron echando para atrás.

Mutxamel

Otro topónimo cargado de curiosidad. Porque no, no tiene nada que ver con la 'abundancia de la miel' como la creencia popular ha dictado. También avanzamos que los historiadores no se ponen de acuerdo sobre el origen etimológico.

De momento, parece que gana en credibilidad la investigación del filólogo catalán Joan Coromines, que la relaciona con el vocablo árabe mugmâ (mercado) y del romance el (punto de encuentro), por lo que junto, mugmâ-el o mugtamiâ-el, vendría a ser algo así como "punto de encuentro para el mercadeo".

Un cartel promocional del 'Tomate de Muchamiel'.

Asimismo, cabe recordar que, a diferencia de otros pueblos y ciudades de la Comunidad Valenciana, la denominación oficial de Mutxamel es en valenciano, como se aprobó en 1989, aunque también convive con el español 'Muchamiel', por el que se conoce su popular tomate, parte fundamental de su economía.

La Aparecida

Orihuela es uno de los municipios que más pedanías atesora, 24, en la provincia de Alicante. La Aparecida, de 2.200 habitantes, es una de ellas. Debe su nombre a que, según el dicho popular, aquí un agricultor encontró en el siglo XVII un lienzo con la imagen de la Santísima Virgen María de manera fortuita mientras labraba.

El centro de La Aparecida.

Fue tal la expectación, que se empezaron a formar colas y colas de los vecinos que querían ver a 'la aparecida' en casa del descubridor accidental, Jaime Trigueros, cuyo domicilio pasó de ser un lugar de devoción a convertirse en la iglesia de la zona.

La Matanza

Otra pedanía oriolana, La Matanza, alberga a casi un millar de vecinos. Si bien no se sabe a ciencia cierta el origen de su denominación, sí que parece que se remonta a siglos atrás.

El cartel de entrada a La Matanza.

Por un lado, es verosímil creer que corresponde al sustantivo de una lucha encarnizada que hubo en esta tierra, se cree que en época morisca. Otras fuentes, en cambio, apuntan a que tendría que ver con la época siguiente, cuando Jaume I conquistó esta zona y, desde lo alto de la sierra de Alcaraz preguntó por el nombre de la llanura, y le contestaron que se llamaba el 'Campo de La Matanza' en alusión a la dureza de la batalla.

