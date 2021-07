Ola de calor: Alicante en riesgo alto y extremo espera hasta 45 grados en el sur e interior

Las altas temperaturas que se esperan para este lunes hacen que la Conselleria de Sanidad active la alerta. Excepto en Castellón, donde dos de las zonas termoclimáticas en que se divide la Comunidad Valenciana se mantienen estables, el resto entra nivel extremo y alto. El caso es particularmente grave en Alicante, con casi todas sus áreas en rojo. Ola d

La significativa subida de temperaturas se producirá este lunes respecto a los valores del domingo. Las previsiones que manejan sitúan las mínimas entre los 23 y 25º C en amplias zonas de Alicante y el sur de Valencia. No bajarán de los 20-21º C en otras áreas del territorio.

El problema está en las máximas que es donde se notará más este episodio. Los cálculos de la Conselleria, que reciben de la empresa especializada en meteorología y cambio climático MeteoClim, apuntan a que se superarán los 38°C en amplias zonas de la mitad sur y centro de la Comunidad Valenciana. De nuevo, se complicará conforme se baja al sur.

En el interior y litoral sur de Alicante la previsión es que los termómetros lleguen hasta los 43-45°C. Unos datos que creen también se repetirán en el sur de Valencia. En cambio, en Castellón las máximas se quedarán entre 33-37°C.

El resto de la previsión que adelantan señalan que no habrá precipitaciones aunque sí se formarán cielos poco nubosos, con intervalos a primeras horas. Esto complicará la situación en particular en el litoral alicantino porque hará subir las mínimas localmente. A eso habría que añadir que en la costa se mantendrán los vientos de dirección este hasta la segunda mitad de la tarde.

Humedad

En la costa será también donde se espera que la humedad relativa llegue a superar el 50 %, mientras que en el resto oscilará entre el 20 y 40 %.

La Conselleria puntualiza que la duración de este episodio será corta. Según sus datos, se espera que para el martes las masas de aire más frescas procedentes del Atlántico provoquen un descenso notable de los termómetros. Con ellas se recuperarían los valores propios de esta época del año.

Para establecer una alerta de intervención en salud pública, se debe detectar un nivel de riesgo alto o extremo (naranja o rojo) al menos dos días consecutivos. En este caso, recalcan desde la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública que se alerta sobre el riesgo de temperaturas elevadas y se ofrecen consejos y se explican las medidas preventivas que hay que adoptar.