El accidente mortal del paso a nivel de Novelda destapa que en 2017 ya se aprobó la eliminación de la barrera

El choque mortal entre un turismo y un tren en el paso a nivel de Novelda destapa el retraso en la realización de las obras que debían de suprimirlo. El diputado de Ciudadanos Juan Ignacio López-Bas registra en el Congreso una pregunta para saber qué ha pasado desde que en 2016 Adif aprobara el plan para eliminarlo y lo adjudicara en 2017.

Lo denominan "un ambicioso plan de supresión de pasos a nivel". Así lo recogía en 2016 el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif, en el pliego de bases para los trabajos de redacción de proyectos dedicados a esto. Con el horizonte puesto en 2024, la idea era suprimir 74 cruces entre carreteras y líneas de tren. En este plan se tenía el ojo puesto en los que más tráfico soportan.

"La existencia de un paso a nivel implica generar una situación de riesgo", reconocen en ese documento. Pero como señalaban "prácticamente la totalidad de ellos cuenta con la protección adecuada". Para decidir en cuáles se actúa se aplica una fórmula que pondera el número de automóviles que las cruzan y la media de trenes, el AxT.

El de Novelda, situado en el Camí de Castilla, cumplía con los requisitos para entrar en este plan. Y así se especificaba dentro del proyecto. Desde 2016 tiene asignado un índice AxT de 3 486. Una cifra que dobla ampliamente el mínimo de 1 500 que marca la orden ministerial del 2 de agosto de 2001 como obligatoria para que el paso a nivel se suprima.

Dinero para redactarlo

Esa obligación que imponía el Ministerio de Transportes hace veinte años venía con un pero, como recuerda Adif en el documento de 2016: "Siempre que exista disponibilidad presupuestaria".

En noviembre de 2017 se anunció que había dinero. Y así, se adjudicó por un valor de 348 067 euros el lote 7. El que se encargaría de esa redacción de los seis proyectos que compartían este grupo. En él hay actuaciones en Cullera y Tavernes de la Valldigna, Cartagena y Roda de Barà.

El trámite municipal

¿Qué pasó entonces? Durante este tiempo en el Ayuntamiento de Novelda han pasado dos corporaciones diferentes. En la de la legislatura anterior, su alcalde asegura que se mantuvieron reuniones con los técnicos de Adif y que se presentaron a los vecinos un par de propuestas.

"Les enseñamos las ideas y no le dijimos de una manera u otra porque no había preferencia municipal. A partir de ahí cuando arranquen las obras, el Ayuntamiento no tiene responsabilidad, cuanto antes se hagan mejor", relata Armando Esteve.

En 2019 entra su sucesor en el cargo, Fran Martínez. Y este dice que al llegar recibió un mensaje por parte de Adif. "Nos dijeron que no se había contestado. Y no teníamos ni la documentación. La tuvieron que volver a enviar. Y se volvió a mover el expediente". La última reunión que tuvieron fue a finales de 2020.

Y sin resolverse este asunto llegó el 2 de julio de 2021. Cuatro personas mueren en un accidente entre su turismo y el tren Intercity.

En el Congreso

Cuando leyó esa noticia, el diputado Juan Ignacio López-Bas reconoce que se sorprendió y le llamó la atención que aún se produjeran accidentes mortales en un paso a nivel. Y se puso a investigar. Así fue como vio que, en este caso, han pasado cinco años desde que se anunciara que se iba a redactar un proyecto para su supresión.

Eso fue lo que le ha motivado esta semana a registrar en el Congreso una pregunta a Adif sobre lo que ha sucedido con este lote en concreto. "Queremos una actuación urgente porque no nos podemos permitir el alto coste que estamos pagando por incumplir los compromisos adquiridos por el organismo ferroviario pendientes de cumplimiento desde hace al menos cuatro años".