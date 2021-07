Día de descanso en Alicante por el calor antes de que golpee de nuevo el fin de semana

Las mínimas de este julio no han bajado de los veinte grados en el sur de Alicante. Estas son las llamadas noches tropicales que se mantienen en la media de lo que sería habitual por estas fechas pero que adelantan que este verano sí será más cálido de lo que corresponde. Y no sería nada extraño, desde 2015 se han registrado los cinco veranos más calurosos.

Confiesa Pedro Gómez, de MeteOrihuela, que esta pasada noche "no ha dormido nada". En su ciudad, la mínima registrada para este miércoles ha sido de 23,1º C, en línea con las otras grandes ciudades de la provincia. En Alicante y Dénia también se han quedado ahí mientras que en Elche han sido 22º C. Y solo Alcoi, entre la serie destacada de Aemet, se ha librado de la noche tropical al bajar hasta los 19º C.

La pérdida de confort térmico que generan estas altas temperaturas es un problema grave, subraya Gómez. Y peor cuanto más se acerca a la costa. Según sus datos, Torrevieja ha tenido la temperatura más alta con 24,7º C. Con eso se ha quedado rozando lo que a partir de los 25º se denomina noche tórrida.

No lo han tenido mucho mejor en Redován, con 24,3º C. En este caso, explica Gómez, la cercanía de la sierra no sirve para refrescar puesto que esta formación rocosa ayuda a que se cree una cúpula de calor. En las localidades costeras el problema viene del mar, donde a estas temperaturas altas se suma la humedad para generar el consiguiente bochorno.

Calor antes del calor

Lo peor de estos datos, como advierte Gómez, es que aún no hemos llegado al período de canícula estival. Del 15 de julio al 15 de agosto es cuando en España los termómetros suelen medir sus récords anuales. "Aún no ha empezado y ya tenemos temperaturas muy altas. Así que esperemos a ver qué pasa".

Y la previsión de Aemet para este verano es que será ligeramente más cálido. Basándose en el período de referencia de 1981 a 2010, la agencia española cree que hay una mayor probabilidad, del 50 %, de que las temperaturas se encuentren en el tercil superior durante estos tres meses.

Con estos datos, hay otro factor a tener en cuenta. Los aparatos de aire acondicionado y ventiladores son el apoyo que encuentran muchos hogares para poder reducir la incomodidad de la calor. Y este miércoles se pagará el precio más alto, según el Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad.

La previsión

La única ventaja para afrontar este día es el cambio de sentido del viento. Después de la entrada del poniente de este martes, ahora llega el turno del levante. Con él bajarán las temperaturas, como apunta Gómez. "Este respiro no durará hasta el domingo, que volverá a subir la temperatura".

Las estimaciones que manejan adelantan que a partir del lunes una masa de aire cálido procedente del norte de África haga que vuelvan a subir las temperaturas.