La Guardia Civil paraliza la recogida de basura de Orihuela por falta de seguro de los camiones

El PP de Orihuela ha vuelto a denunciar que la flota de vehículos de la recogida de basura de Orihuela carece de seguro obligatorio y por tanto, no puede circular. Lo hace tres días después de alertar del problema y uno, desde que el Gobierno municipal presidido por la socialista Carolina Gracia (PSOE-Cs-Podemos), asegurase que ya se había solucionado.

Según el PP local, en la noche del jueves al viernes "a mitad del servicio nocturno de recogida de basura comprobaron con la Guardia Civil de Tráfico que el citado seguro no existía por lo que se vieron obligados nuevamente a dejar de trabajar".

Este hecho se producía después de que la propia Gracia afirmase el jueves que "los seguros de la flota de vehículos municipales se han contratado a través de la central de compras de la Diputación provincial".

[https://www.elespanol.com/alicante/vega-baja/20220425/psoe-arrebata-alcaldia-pp-orihuela-cs-podemos/667683351_0.html]

“Los camiones que recogen la basura tuvieron que quedarse sin salir en la noche del martes al miércoles, salvo aquellos que estaban en situación de alquiler. Desde que fue conocida la situación, nos pusimos manos a la obra para solucionarlo lo antes posible y anoche salió toda la flota de camiones y vehículos”, añadió Gracia.

Y echó balones fuera manifestando que "desde el área de Contratación, se habían sacado los lotes para la contratación de los seguros municipales a licitación, si bien el procedimiento quedó desierto". "A lo largo de hoy (por el jueves), se resolverán los lotes que quedaban por contratar. “En caso de que se necesite un procedimiento extraordinario porque hay alguna categoría que no está incluida en la central de la Diputación, se hará hasta que se licite”, concluyó.

Para el exalcalde Emilio Bascuñana (PP) el problema no solo es de los vehículos de RSU sino de toda la situación municipal en general. “Esto es un problemón gravísimo y queremos saber hasta cuándo Orihuela va a tener que aguantar esto, y a una alcaldesa, un equipo de gobierno con Ciudadanos que elude sus responsabilidades y que nos dejan tirados”.

[El PSOE de Orihuela postula a Carolina Gracia como alcaldable el día de las acusaciones de Moreno]

Bascuñana acusó a su sucesora en el cargo de "mentir flagrantemente" por lo que exigió que "dé explicaciones y que se asuman responsabilidades. La ciudadanía tiene derecho a saber qué tiene y qué no tiene seguro y qué habría pasado si algún empleado público hubiera tenido un accidente".

"Esto no es una cuestión puntual, que es gravísima, sino un desgobierno absoluto. Muestra de ello es que en la comisión celebrada el pasado lunes se negaron a comparecer en Pleno tanto ella como el concejal de Infraestructuras para dar explicaciones o también su negativa a responder a las preguntas del Grupo Popular formuladas ayer", añadió Bascuñana.

"Me gustaría decirle a los oriolanos que es obligatorio que todos los vehículos tengan seguro y que no salgan ustedes a la calle sin él porque si lo hacen la policía les va a multar y no sigan el mal ejemplo del Ayuntamiento". "En un principio decía que Carolina Gracia era una discípula avanzada de Pedro Sánchez tan mentirosa como él y ahora ya estoy cambiando la opinión y veo que Carolina es la maestra y Pedro Sánchez es un discípulo aventajado", concluyó.

Por su parte el concejal, Dámaso Aparicio, reiteró que "es urgente que cese al concejal de Patrimonio, José Aix, o en caso contrario que se vaya ella”. Además, espera que la Dirección General de Tráfico actúe de oficio después de reconocer ella misma que los vehículos estaban circulando sin seguro desde hace tres meses, a lo que hay que añadir que Inspección de Trabajo ha abierto expediente para averiguar qué ocurre con los seguros obligatorios de los empleados municipales. Por culpa de carecer de seguro obligatorio esta mañana se ha averiado una barredora en la carretera N-340 sin que nadie le pudiera dar asistencia.

