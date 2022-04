El PSOE arrebata la alcaldía al PP en Orihuela con una moción de censura apoyada por Cs y Podemos

La socialista Carolina Gracia ha arrebatado este lunes la Alcaldía de Orihuela (Alicante) al popular Emilio Bascuñana, que gobernaba en coalición con Ciudadanos. Una moción de censura promovida por el PSOE con el grupo de Cs, cuyos ediles han sido expedientados por firmar este movimiento sin contar con la dirección nacional, y con Cambiemos Orihuela-Unidas Podemos, devuelve a parte de la izquierda oriolana el poder que perdieron en los comicios de 2015.

En un arrebatado pleno del edificio multiusos del Ayuntamiento de Orihuela, donde el público ha acabado de pie y con la presencia de destacados dirigentes de todos los partidos, el debate de la moción ha transcurrido en una tensa tranquilidad.

Como marca el reglamento, la primera en hablar ha sido la proponente Carolina Gracia quien, tras mencionar al poeta Miguel Hernández -como han hecho otros políticos-, ha abogado por "pasar a la acción" y "reactivar Orihuela" ante "un ayuntamiento bloqueado y sin un liderazgo para aglutinar los consensos necesarios para que Orihuela avance"

"No podemos tener un alcalde agotado con falta de organización. Nuestra ciudad se encuentra sin presupuestos desde 2018, con un PGOU desde hace 40 años. La degradación de servicios municipales, como se ve en la falta de limpieza en las calles, es notoria y el caos en la gestión de contratos y un largo etcétera más, que nos llevaría toda la mañana", ha dicho.

"Hemos defendido el ser valientes y eso también nos trae aquí. Nuestro deber como representantes de Orihuela es reactivar peldaños de una ciudad, Orihuela, que nunca debió bajar", ha concluido.

Por su parte, el hasta hoy alcalde popular Emilio Bascuñana ha dicho nada más empezar: "Parece que tengo que dejar la alcaldía, pero lo haré en contra de mi voluntad y lo hago con la conciencia tranquila y con los deberes hechos y sobre todo, con las manos limpias".

Tras calificar el pacto de la moción de tener "intereses ocultos" y estar lleno "de chantajes", ha recordado a Gracias los vídeos de la hemeroteca que han ido circulando estos días en los que aseguraba que con Cs no pactaría nunca.

"Me voy sin rencores para quien coja hoy el bastón de mando, porque nunca he sido de esa clase de personas", ha proseguido. "Deseo que acierte por el bien de los oriolanos", ha añadido. "Cuando acepté la alcaldía me puse el reto de mejorar la ciudad y creo que lo hemos hecho pese las situación que hemos tenido que hoy no toca mencionar", ha proseguido el dirigente en alusión primero a la histórica DANA de 2019 y después a la pandemia.

Tras dar su "reconocimiento y amistad" a sus compañeros concejales del PP, a los que ha mirado para agradecer su esfuerzo, ha vaticinado que "pronto regresaremos a esta alcaldía, a la Generalitat Valenciana y al gobierno de España porque Orihuela necesita una gestión seria y responsable.

Antes de ceder su turno de palabra, ha pedido "perdón" a sus familiares y amigos "por aguantar junto el peso de nuestra ilusión".

