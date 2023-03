El PP de Orihuela acusa al Ayuntamiento de no tener en vigor las pólizas de seguro de sus vehículos.

¿Vehículos municipales circulando sin seguro? Esa es la pregunta para la que quiere respuesta el Partido Popular de Orihuela. Así, piden al Ayuntamiento "acceso urgente" a los expedientes para comprobar el estado en que se encuentra la documentación obligatoria del parque móvil.

Un accidente el 22 de diciembre de un vehículo de Limpieza Viaria sería el origen de este caso, según indican desde el Grupo Popular. "Parece ser que no solo estarían sin seguro los vehículos de Limpieza Viaria y RSU, sino que también afectaría al resto del parque móvil, excepto los adquiridos por renting", cuentan a través de un comunicado.

La acusación que lanzan apunta que en ese caso se podrían encontrar "también edificios públicos". Es decir, que según ese comunicado, en esa situación "se incluye el propio ayuntamiento, Palacio del Agua, instalaciones deportivas, centros sociales, museos municipales…".

[El PSOE arrebata la alcaldía al PP en Orihuela con una moción de censura apoyada por Cs y Podemos]

Y ponen números a ello. Según afirma el concejal del PP Dámaso Aparicio, "son casi sesenta vehículos circulando sin seguro". Por esta cuestión, pide el cargo a Carolina Gracia: "Alguien tiene que dimitir y si no, tendrá que ser la alcaldesa". De ahí que insisten en que el equipo de Gobierno municipal "dé una explicación urgente a los vecinos de Orihuela y, por supuesto, a todos los trabajadores municipales".

Como indican, a falta de la confirmación municipal, "al parecer los seguros han ido caducando desde el pasado mes de diciembre y no se han renovado". Por esa cuestión consideran que se prueba "la dejadez e incompetencia del nuevo equipo de gobierno formado por PSOE y Ciudadanos y con el beneplácito de Cambiemos". De ahí a que aprovechen para criticar la actitud del nuevo Gobierno: "Se vuelve a repetir la historia del tripartito y cómo se encontró el PP el Ayuntamiento cuando llegó al Gobierno en 2015".

Esa situación, según señalan, la confirmaría una carta que atribuyen al Ayuntamiento de Orihuela en la que se afirma que "queda totalmente prohibido coger los vehículos de la flota de la Concejalía de Limpieza viaria y RSU". Para el concejal del PP, "tanto si lo sabían como si no es una actitud negligente". Como afirma a EL ESPAÑOL, "no cabe en la cabeza de nadie que la flota de vehículos pudiera estar circulando desde finales de diciembre sin seguro. Exigimos total transparencia y que aclaren a la ciudadanía en qué situación se encuentran el resto de contratos de pólizas de seguro del Ayuntamiento de Orihuela".

"Repletos de basura"

El comunicado del PP lamenta esta situación y critica que por ella "Orihuela ya ha amanecido con los contenedores repletos de basura en todo el término municipal". Por eso Aparicio reitera que dado esto, el martes "exigimos la dimisión de la alcaldesa, Carolina Gracia, y del concejal de Limpieza Viaria y RSU, Guillermo Cánovas, pero hoy deberían irse todos a su casa".

Aparicio critica duramente al Gobierno municipal y lo define con "un desgobierno absoluto que está más preocupado en rezar, para que no ocurra nada en caso de no tener seguros, de procesionar y salir en las fotos. Orihuela no se merece esto y no queremos ni imaginar la Semana Santa que se avecina si hoy mismo no ponen al día todas las pólizas de seguro".

El comunicado termina anunciando que "ha puesto esta situación en conocimiento de Inspección de Trabajo para que investigue si los seguros de convenio colectivo accidentes-vida, a los que estamos obligados, están o no en vigor".

