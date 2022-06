Carlos Mazón, "muy harto" de que quieran "engañar" a la Comunidad Valenciana con el agua

La guerra del agua sube la intensidad de las declaraciones en Alicante. Así lo ha querido hacer público el presidente del PPCV, Carlos Mazón, en un comunicado en el que afirma estar "muy harto" de que quieran "engañar" a la Comunidad Valenciana y "que la recorten y cierren el grifo". Por eso se ha comprometido a "que haya agua para siempre" y que los agricultores tengan la que necesitan para poder seguir abasteciendo sus cultivos.

El Partido Popular ha compartido estas manifestaciones tras la inauguración de la nueva sede de la formación en Orihuela. En el evento Mazón mantuvo un encuentro con afiliados ante los que subrayó la "gran responsabilidad" que tiene su formación de "llevar el cambio que necesita Orihuela, la Comunidad Valenciana y España".

Y para que eso sea posible, el comunicado que recoge Efe explica que el dirigente popular alicantino ha instado a todos los militantes del PP a abrir las sedes del partido. Así es como se puede "escuchar a la gente" porque su obligación es "estar con los ciudadanos" para poder aportar soluciones a sus problemas y necesidades.

Entre ellas hay cuatro pilares sobre las que sustenta su ideario. Para Carlos Mazón resulta muy importante que los valencianos tengan un Consell "que diga sí al agua, sí a la financiación, sí a la bajada de impuestos y sí a la libertad educativa". Estos son puntos sobre los que ha criticado duramente a la Generalitat presidida por el socialista Ximo Puig.

"No somos lo que otros quieren"

"Esta tierra no se puede permitir un Consell que no nos defiende y que calla cuando nos quitan la financiación, nos quitan el agua, los trenes y billetes del AVE y no respetan nuestra identidad porque somos Comunidad Valenciana y no somos lo que otros quieren que seamos y que es una entelequia que no existe", ha declarado en referencia a las recientes apariciones y reivindicaciones del País Valenciano por parte políticos de otras formaciones.

Nueva sede en #Orihuela. Arranca la recta final hacia el cambio en la Comunitat Valenciana. La sede del PP para todos los oriolanos. pic.twitter.com/ejaRb1STMo — Carlos Mazón (@CarlosMazon40) June 10, 2022

En este comunicado el argumentario concluye con una propuesta de solución: hay que acabar con "este castigo" a la Comunidad Valenciana. "Estoy muy harto de que quieran engañarnos con el agua, que nos la recorten y que nos cierren el grifo. Me comprometo a que haya agua para siempre. Quien está declarando y fomentando una guerra del agua es quien ataca a la obra más solidaria y más medioambiental de la historia", ha recalcado.

"Queremos llegar a un acuerdo, pero sin ceder. Vamos a reclamar la deuda hídrica que se nos debe y que está cifrada en quinientos millones de euros que Sánchez nos ha hurtado estos años", ha concluido.

