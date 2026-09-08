Leo Messi está cerca de convertirse en el propietario del Deportivo Eldense

Leo Messi, a su paso por Algorfa en 2025, y el autobús del Eldense celebrando su ascenso a Segunda. M. H. Eldense

Leo Messi apuesta de nuevo por el azulgrana. El argentino está cerca de convertirse en propietario del Eldense. La noticia, adelantada por TeleElx y Radio Marca Elche, corrió como la pólvora este martes por toda el firmamento futbolístico y provocó un enorme revuelo en Elda y en el entorno del fútbol español.

El rosarino, según diversas fuentes consultadas, negocia la adquisición de este club alicantino, que actualmente milita en Segunda División, en una operación que podría quedar concretada en los próximos días. Desde la actual dirección del Eldense se apunta a que este jueves puede haber novedades y que la operación podría quedar cerrada entonces.

La posible llegada de Leo Messi se produce, además, en un momento de cambios en el club azulgrana. El Eldense decidió prescindir del entrenador del ascenso, Claudio Barragán, después de la cuarta jornada de Liga, medida que ha sorprendido por lo temprano de la temporada y que puede ser una primera señal del cambio de rumbo que pretende la nueva propiedad.

Ahora, la posible llegada de Messi da otra dimensión a los movimientos que se están produciendo en el club. El argentino podría hacerse con las riendas de una entidad histórica de Elda y dar un vuelco a su proyecto deportivo y económico.

Si en los estadios el equipo ha vivido grandes momentos, como el ascenso a Segunda en 2023, en lo económico ha sido más agitado. El Club Deportivo Eldense pertenece a un grupo inversor internacional de origen colombo-americano, tras la compra realizada a finales de 2025 al anterior propietario, Pascual Pérez.

La operación supondría también un nuevo vínculo de Messi con la provincia de Alicante. El delantero ya estuvo en la zona en noviembre del pasado año, cuando la selección argentina eligió Algorfa como lugar de concentración para preparar su amistoso ante Angola. Messi se ejercitó entonces en las instalaciones de La Finca Resort.

Dos días después, la selección argentina se trasladó al Martínez Valero de Elche para realizar un entrenamiento abierto ante más de 25.000 aficionados. Al término de la sesión, Messi recibió de manos de Christian Bragarnik, propietario del Elche, una camiseta del conjunto ilicitano con su nombre y el número 10.

Ahora, menos de un año después de aquella visita, el nombre de Leo Messi vuelve a quedar ligado al fútbol alicantino, esta vez por su posible llegada a la propiedad del Eldense.

En Elda, la noticia ha generado una gran expectación. En esta pequeña ciudad de más de 55.000 habitantes y con la industria del zapato como estandarte, el nombre de Messi se ha convertido en cuestión de horas en el gran protagonista de la actualidad del Eldense, a la espera de que este jueves puedan producirse las novedades que confirmen el futuro de la propiedad del club.